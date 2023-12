El mininterior Luis Fernando Velasco mantuvo su cuota política en la Alcaldía de Popayán 

.Publicidad.

El Ministro del interior aterrizó en Popayán el viernes 29 de diciembre para acompañar al nuevo alcalde Juan Carlos Muñoz, un empresario del sector salud que se presentó como independiente. Velasco se movió pronto burocráticamente y como lleva haciéndolo décadas, su hermana Jimena, es su alfil en la política local. Ella siempre ha estado en el sector público, no importa los ires y venires de su hermano ex senador –uno de los primeros liberales en apoyar a Petro- y estuvo en la Secretaria de Planeación durante tres años con el alcalde liberal Juan Carlos López y dejó en el cargo a Jazmin Hurtado, quien había sido su mano derecha en la entidad y que el nuevo alcalde la mantendrá en el cargo..

Velasco ha sido influyente en esta Secretaría con distintos alcaldes y esta vez no fue la excepción sosteniendo el cargo a Hurtado, quien además es esposa de Ferney Silva, el senador del Pacto Histórico que se quedará con la curul de Alexander Lopez, si el consejo de estado deja en firme la anulación de sus curul por doble militancia. Silva es una fan de deportes extremos y ha asociado este gusto con su capacidad de arriesgarse en política.

El Ministro del interior no dudó en acompañar la posesión del alcalde Muñoz del Movimiento Alianza por Popayán, quien le ganó al ex rector Jose Luis Diago por un estrecho margen de 600 votos y logró que le mantuviera su feudo político en Planeación. Aunque este se comprometió a gobernar con independencia empezó más temprano que tarde a hacer acuerdos políticos no solo con el sector de Velasco sino con el Pacto Histórico y una fracción del partidol liberal del ala de Jesus Ignacio Garcia y el sector femenino del Partido Conservador. Falta ver que tanta independencia conserve este empresario que le invirtió una abultada suma de dinero a la campaña y que siempre ha estado presente del sector salud.