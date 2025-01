El milagro de Nos Vidrios: 170 mil botellas convertidas en vasos finos

.Publicidad.

Hoy Packa o María Camila Puentes, cuenta con mucha tranquilidad y emoción de cómo es que inició Nos Vidrios. Pero, si uno se toma el tiempo de entender las batallas y obstáculos que han tenido que superar, queda con la boca abierta. Crear empresa en Colombia, de manera legal, no es tan sencillo, temas como los impuestos pueden acabar con el bolsillo de pequeños emprendedores y dejarlos endeudados. Sin embargo, hay casos, como el de esta compañía, que no se rinden y han logrado mantenerse, pese a las adversidades. No solo han tenido que combatir contra el IVA, impuesto y demás, pues también superaron una pandemia.

Hoy en día y con gran orgullo, Nos Vidrios cuenta que han sido 170 mil las botellas que han logrado salvar, para convertirlas en vasos. Quizás ya muchos conozcan la marca y sus peculiares colecciones. Es probable que alguien haya recibido como obsequio un juego de vasos de esta marca. Aunque, estamos lejos de saber cómo es que realmente han logrado salir adelante y convertirse en la marca que son hoy en día. Les contamos la historia de esta empresa que, no solo aporta positivamente al medio ambiente, pues también le brinda la oportunidad a muchos durante el proceso de elaborar uno de sus vasos.

Así inició Nos Vidrios en un garaje y con muchos sueños

Las amistades son poderosas, al punto de llevar a una persona a embarcarse en una aventura tan extraordinaria, como lo es emprender. Este es el caso de Nos Vidrios, que arranca con Nacho, un hombre que un día se inquieta por todo lo que se puede hacer con botellas de vidrio. Un día, tomó la decisión de comprar herramientas en Homecenter, invertir un platal y ver qué pasaba si jugaba con el calor, su adquisición y botellas de vidrio. El resultado fue tan bueno que decidió compartir su idea con su pareja y la mejor amiga de su pareja, Camila Puentes.

A Camila, una de las socias fundadoras de esta empresa, es habitual verla en las redes de la marca. Es quizás quien más se ha involucrado en el día a día de Nos Vidrios. Siguiendo la historia, la idea fue tan buena que además de ellos 3, se sumaron otras 4 personas, para un total de 7 socios. Para arrancar con la vaina, lograron recoger 160 millones de pesos entre ellos para poder crear las máquinas con las que harían sus vasos. Este proceso arrancó en 2018, donde incluso se llegaron a constituir legalmente, para llevar todas las cosas por el camino que era.

Parte del proceso que realiza Nos Vidrios con cada botella.

Para poder conseguir su producto, empezaron a hablar con recicladores y centros de acopio en Bogotá. De hecho, es en estos puntos donde aún consiguen su material y aportan a personas con un pago muy bien remunerado. Curiosamente, fue uno de los recicladores quien les dio la idea de llamarse Nos Vidrios, un día en que se estaba despidiendo. Entonces inició el proyecto en el segundo semestre del 2018 y fue muy poca la producción. Los dos primeros años los cerraron en pérdidas. Para pagar impuestos y demás, Packa, incluso tuvo que endeudarse pidiendo un préstamos. Aún en contra de eso, lograron salir a flote.

La compañía siguió creciendo y su nombre ganó mayor reconocimiento

Entonces llega la pandemia, un año que para muchos significó el cierre de sus negocios. Aunque, para algunas empresas como la de ellos, significó un crecimiento y mayor reconocimiento. En 2020 logran generar unos 400 millones de pesos, que les ayuda a pagar deudas y les sirve para invertir nuevamente en su negocio. Gracias a su idea de reciclar y salvar botellas de vidrio, en 2021 reciben un pedido por parte de una empresa para Expovinos, de 7.000 vasos. Esto fue una excelente oportunidad para ellos, exponiendo su producto en una feria tan grande como esta.

Aunque también fue un reto. Las máquinas con las que cuentan, al funcionar de una manera tan artesanal, les permiten crear unos 200 vasos por día. Es justo, pues sus productos son únicos y no se venden de una manera masiva como otros productos similares. Ahora bien, el 2021 fue un gran año y cierran con excelentes ganancias. Lo mejor de todo es que, gran parte de su crecimiento ha sido siempre orgánico, muchos podrían creer que es el mundo retribuyendo el esfuerzo que hacen. Para 2023, sus ingresos fueron de $696.000.000 y esto solo sigue en crecimiento.

En 2024 tuvieron una mayor visibilidad, gracias a la oportunidad de contar con su propio punto físico en Unicentro. Todo ello fue gracias al proyecto El poder de dar una mano, lo que sin duda les ha abierto más puertas y les ha aportado más clientes. Nos Vidrios es sin duda alguna, una compañía única en Colombia. Decir que han convertido 170 mil botellas en vasos, significa 70 toneladas de vidrio reutilizadas en un producto del día a día de la gente. Además, ver cómo han logrado salir adelante y su compromiso con los suyos, solo refleja el gran amor y pasión con la que esta compañía hace su trabajo.

