Mario Duarte es sin duda un gran artista del espectáculo colombiano, en la música integra la banda de rock ‘La Derecha’. No obstante, muchos lo conocen por su papel como ‘Nicolás Mora’ en la famosísima novela “Yo soy Betty, la Fea” del director Fernando Gaitán, producción que llevó la televisión colombiana a otro nivel.

En una entrevista con el periodista Carlos Ochoa, Mario Duarte, habló sobre la posible entrega de una tercera temporada de la novela colombiana: “Esta conversación puede alterar mis pretensiones de negocios con RCN. La idea está ahí, en el papel, y yo creo que está todo el mundo hablando de esto, pero todavía nos quedan un par de meses”, ilusionando a más de uno con semejante declaración e insinuando que para finales del 2023 se tendría una confirmación definitiva.

Sin embargo, Duarte, no se ve muy convencido de participar en dicha producción, el miedo de interpretar de nuevo a Nicolás Mora es evidente: “(Cuando me dijeron sobre una tercera temporada): ‘Mario estamos pensando en hacerlo’, y yo me quedé estupefacto, pensando en qué estaba pasando porque, aunque no creas, me da miedo volver... siempre son 20 años en los que yo no he hecho el personaje. Además, yo no estuve en las obras de teatro, no he participado de esos ‘revivals’ porque respeto mucho a Nicolás Mora y me parece un gran personaje, entonces todavía necesito digerir muy bien esto”, confesó el músico y actor.

No olvidemos que Mario Duarte es un hombre ‘tímido’, ya que en varias ocasiones ha contado que cuando fue al casting para su papel en “Yo soy Betty, la Fea”, al ver la gran cantidad de actores de renombre, prefirió devolverse para su casa y decir “que me había dado timidez”. No obstante, ese personaje estaba hecho a la medida de Duarte, porque luego se presentó de nuevo y quedó seleccionado para interpretar a ‘Nicolás Mora’. Solo queda esperar noticias de la realización de una posible tercera temporada de la novela y ver el nombre de Mario Duarte en el reparto de actores.

