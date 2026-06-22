- El Metro de Bogotá ya prendió motores y recorrió 6 kilómetros ¿Cómo y dónde?

Avanzó hasta la Estación Cuatro, ubicada en Kennedy, fue una prueba del sistema masivo que estará listo en 2028, según las proyecciones de la Alcaldía

El Metro de Bogotá ya no es un sueño sino una realidad. Así lo manifestó el Alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, tras la primera prueba de uno de los trenes.

El pasado fin de semana, al sur de la ciudad, el Metro rodó de forma autónoma hasta la estación cuatro ubicada en la Localidad de Kennedy. Cientos de personas fueron testigos de este hito del transporte masivo en la capital. Según Galán, el nuevo recorrido es un símbolo de confianza en el futuro y la transformación de la ciudad.

Además, aseguró que el Metro de Bogotá ya se está moviendo entre los 80 y los 90 kilómetros por hora en las pruebas que se han realizado entre las estaciones uno y dos. Sin embargo, el fin de semana avanzó hasta la estación cuatro en la localidad de Kennedy, al occidente de la ciudad. De ese modo, la administración distrital continúa cumpliendo con el cronograma estipulado.

Para realizar dicha prueba sobre el viaducto, el tren tuvo que pasar por varias etapas. En primer lugar, las pruebas estáticas que se realizaron en el patio taller en la Localidad de Bosa. Posteriormente, una serie de pruebas dinámicas que se realizaron en la vía destinada para ese objetivo de 905 metros, donde el tren fue energizado a través del tercer riel.

Una vez finalizadas las pruebas del Metro en el patio taller de Bosa, se inició un proceso de integración con el sistema de señalización, cuyas pruebas ya fueron cumplidas para certificar que el moderno vehículo está apto para salir al viaducto. Dichos ensayos se realizaron con el objetivo de verificar la infraestructura y la vía férrea con los vehículos multipropósitos. Luego, el equipo de medición de gálibo (alto y ancho), comprobaron que el tren puede hacer su recorrido sin ningún tipo de problema.

El pasado 22 de mayo de 2026 fue la primera vez que el tren se movió sobre el viaducto, remolcado por un carro multipropósito, entre el patio taller y la estación dos. Después los trenes se movilizaron entre el patio taller y la estación dos, con tracción eléctrica, lo que permitió avanzar con pruebas dinámicas en el viaducto.

Además, el Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, explicó que los trenes del metro de Bogotá deben recorrer en prueba un total de 2.500 kilómetros. De ese recorrido, 500 kilómetros deben ser de forma manual y 2.000 kilómetros de manera automátoca. Es decir, cien por ciento autónomo y sin conductor.

Galán afirmó que la primera línea del Metro de Bogotá no solo es la obra de infraestructura más importante del país, sino un patrimonio colectivo que pertenece a todos los bogotanos. Por lo tanto, hizo un llamado a la ciudadanía a la corresponsabilidad y a cuidar el nuevo patrimonio que tiene la ciudad.

Galán afirmó que la primera línea del Metro de Bogotá no solo es la obra de infraestructura más importante del país, sino un patrimonio colectivo que pertenece a todos los bogotanos. Por lo tanto, hizo un llamado a la ciudadanía a la corresponsabilidad y a cuidar el nuevo patrimonio que tiene la ciudad.

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