El jugador de la Selección Colombia que podría salir del Mundial directo a la Juventus de Italia

La Vecchia Signora le ha puesto el ojo a Jhon Lucumí, aunque el Bologna de Italia no lo dejará ir por menos de 25 millones de euros

Jhon Lucumí, –el niño que recorría las calles del barrio San Luis de Cali, persiguiendo un balón y tratando de abrirse paso en el fútbol– es el mismo defensor que hoy juega la Copa del Mundo con la Selección Colombia y cuyo nombre figura en las conversaciones de Juventus, uno de los clubes más importantes de Europa.

Mientras la Tricolor prepara su segundo compromiso del Mundial 2026 frente a RD Congo, el futuro del zaguero vallecaucano ocupa titulares en Italia. El central de 27 años aparece como una de las opciones que estudia el gigante italiano para reforzar su defensa de cara a la próxima temporada, una operación que podría tomar fuerza una vez termine la participación colombiana en la cita orbital.

Juventus sigue de cerca a Jhon Lucumí

Las versiones surgidas en Italia apuntan a que representantes de Juventus y Bologna sostuvieron conversaciones durante los últimos días para explorar un eventual traspaso. El club de Turín busca fortalecer su zona defensiva y ve en Lucumí a un jugador con experiencia internacional y amplio conocimiento de la Serie A.

Bologna habría fijado una valoración cercana a los 25 millones de euros, cifra que actualmente marca distancia entre las partes. El defensor tiene contrato hasta junio de 2027, pero el equipo rossoblù analiza las opciones del mercado para evitar que su valor deportivo y económico se reduzca con el paso del tiempo.

El interés de contratar a Lucumí, sin embargo, no se limita a Juventus. Otros equipos del Calcio como la AS Roma y de otras ligas europeas como el Besiktas (Turquía) o el Bournemouth (Inglaterra), también han seguido el desempeño del colombiano, especialmente después de otra temporada de alta exigencia en Italia.

De Cali a la élite del fútbol europeo

Lucumí nació el 26 de junio de 1998 en la Sultana del Valle. Su proceso formativo pasó por escuelas locales y posteriormente por las divisiones menores del Deportivo Cali, club con el que debutó profesionalmente en 2015.

En 2018, dio el salto al fútbol europeo tras ser fichado por el Genk de Bélgica. Allí conquistó títulos nacionales y se consolidó como uno de los defensores más destacados del campeonato. En 2022 llegó al Bologna, donde terminó de potenciar su carrera en una de las ligas más competitivas del continente.

Su capacidad para salir jugando con el balón dominado, su perfil zurdo y su regularidad lo convirtieron en una pieza clave del conjunto italiano, características que hoy llaman la atención de clubes con mayores aspiraciones deportivas.

Su presente con Colombia en el Mundial 2026

A pesar del posible traspaso, la mente de Lucumí está hoy en un objetivo claro: la Selección Colombia y la ilusión de superar el quinto lugar logrado en Brasil 2014. El defensor llegó al Mundial como uno de los hombres de confianza del técnico Néstor Lorenzo. Fue titular en el triunfo 3-1 sobre Uzbekistán y todo apunta a que repetirá en la zaga, junto a Dávinson Sánchez frente a RD Congo.

Durante la última temporada disputó 43 partidos oficiales entre Serie A, competiciones europeas, Copa Italia y Supercopa, una cifra que refleja continuidad y protagonismo.

Además, se mantiene como uno de los defensores con más minutos acumulados durante el proceso reciente de la Tricolor, condición que lo ha consolidado como un fijo en la estructura del equipo nacional.

Los colombianos que ya vistieron la camiseta de Juventus

Otro punto a tener en cuenta es que, si el negocio se concreta, Lucumí se uniría a una lista reducida de futbolistas colombianos que han pasado por la Vecchia Signora.

El referente principal es Juan Guillermo Cuadrado, quien permaneció ocho temporadas en Turín, anotó 26 goles en 314 partidos y ganó 11 títulos. También aparece Andrés Tello, formado en las categorías juveniles del club italiano, aunque no llegó a disputar partidos oficiales de liga: fue cedido a varios clubes y formó parte del plantel que ganó la Supercopa de Italia (2015) y el título de la Serie A (2015-16 y 2016-17). Más recientemente aparece Juan David Cabal, quien firmó contrato con la institución hace dos años y hasta 2029.

Por ahora, Jhon Lucumí no ha hablado de su posible llegada a Juventus. Al igual que los otros 25 seleccionados, tiene una prioridad inmediata: el Mundial 2026. Sin emabrgo, queda claro que cada actuación con la camiseta de Colombia podría acercarlo a la jugada más importante de su carrera profesional.

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