La millonada que puede costar asistir al partido entre Colombia y Congo este 23 de junio

Las boletas para el encuentro arrancan en 150 dólares en zonas altas del Estadio Akron de Guadalajara, y pueden elevarse hasta los 750 dólares en reventa

El partido entre Colombia y la República Democrática del Congo, programado para el 23 de junio en el Estadio Akron de Guadalajara, se ha instalado entre los encuentros con mayor movimiento en la venta anticipada de entradas dentro del Grupo K. Los valores de acceso varían de forma amplia según la ubicación dentro del estadio y el canal de compra.

Las entradas más económicas para el Colombia vs Congo parten desde los 150 dólares (aprox. $525.000 pesos colombianos), ubicadas principalmente en zonas altas o esquinas del estadio. Son sectores de visibilidad general, con menor cercanía al terreno de juego.

En un rango intermedio, las localidades en laterales y zonas de media altura oscilan entre 220 y 330 dólares (aprox. $770.000 a $1.155.000 COP), siendo estas las más buscadas por su equilibrio entre visibilidad y precio. La rotación de estas ubicaciones ha sido constante desde el inicio de la venta digital.

En el mercado secundario, el comportamiento cambia de forma marcada. Algunas boletas en zonas centrales han llegado a cotizarse cerca de 750 dólares (aprox. $2.625.000 COP), dependiendo de la disponibilidad y la proximidad a zonas de mayor demanda.

La compra de entradas se realiza de manera digital. Los tickets se entregan en formato electrónico y se envían directamente al correo del comprador una vez confirmado el pago, lo que ha permitido acelerar la distribución y reducir intermediaciones físicas.

La entrada no es el único gasto

El Estadio Akron, con capacidad cercana a 48.000 espectadores, distribuye la experiencia del público según la ubicación. Las tribunas bajas laterales ofrecen la mejor cercanía al desarrollo del juego, mientras que los fondos concentran mayor ambiente y las zonas altas permiten una visión más táctica del partido.

En la dinámica del grupo, este encuentro aparece entre los más demandados de la jornada. La disponibilidad en varios sectores ya muestra niveles reducidos, especialmente en zonas centrales y laterales de media altura, donde la venta se ha acelerado en las últimas semanas.

Mientras algunos aficionados adquieren únicamente la boleta, otros construyen un gasto total más amplio que incluye transporte, alojamiento, alimentación y experiencias alrededor del partido. En ese contexto, el acceso al estadio puede representar presupuestos muy distintos según el perfil del asistente.

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"Este contenido del Especial Mundialista Las2orillas cuenta con el auspicio de Bravo Colombia, un cubrimiento periodístico dedicado a las historias, protagonistas y momentos más importantes del torneo. Este es un especial editorial independiente"

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