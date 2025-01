El lugar para probar el exótico helado de acaí cargado de muchos sabores: dirección y precios

Esta fruta paradisíaca del Amazonas no solo es muy rica también trae grandes beneficios a la salud. En este lugar la llevan a otro nivel

Para quienes tal vez no la conocen el acaí esuna fruta amazónica que se caracteriza por ser pequeña, redonda, entre ácida y dulce que se presta para una gran variedad de preparaciones. Pero más allá de lo deliciosa y versátil que es, también es increíblemente buena para la salud. Es conocida rica en vitaminas A, B y C, hierro y calcio, ácidos grasos como omega-3, beta-sitosterol y aminoácidos esenciales, lo que hace que sea un superalimento popular en todo el mundo. Le contamos dónde probar un helado de acaí repleto de toppings y sabor.

Si nunca lo ha probado debe saber que existen varias formas de hacerlo, desde bowls con batidos, helado, en juego, entre otros. Es muy popular añadirle fruta, salsas y otro tipo de toppings porque sabe bien con casi todos los acompañantes. Además es una opción perfecta para unas onces o desayuno, saludable y que a muchos les gusta su sabor.

Dónde comerse un buen helado de acaí en Bogotá

El lugar se llama Good Acai y está ubicado en la cra.11A #93-42, es un postre de helado de acaí, combinado con helado de yogurt, y toppings. Puede pedir el mix de acaí y yogurt, o pedir el acaí solo. Viene en tres tamaños: grande, mediano o pequeño, puede añadir entre mango, fresa, sandía, puding chía, oreo, maní y muchas cosas más. Los precios van entre los $9.800 y los $22.900. La creadora de contenido ‘foodinbogota’ recomienda pedirlo así; mix de yogurt y acaí, adición de pudín de chía, arándanos, choco crunch y crema de avellanas.

