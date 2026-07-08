El lío que se habría armado en el camerino de la Selección por el supuesto favoritismo de Lorenzo hacia James

División en las concentraciones y hasta ofensas de Néstor Lorenzo hacia sus jugadores serían el pan de cada día dentro de la Tricolor en el Mundial

La eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial tras la derrota con Suiza, no solo dejó consecuencias deportivas. En las horas posteriores al partido, comenzaron a conocerse versiones sobre un ambiente de tensión dentro de la concentración que, según distintas fuentes citadas por el periodista Pipe Sierra, se había gestado días antes del compromiso de octavos de final.

Los reclamos de varios jugadores al cuerpo técnico habrían girado alrededor de la carga de trabajo, la diferencia entre titulares y suplentes y el manejo del bajo nivel de James Rodríguez en la Copa Mundo.

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El reclamo por James y la división entre titulares y suplentes en la Selección Colombia

De acuerdo con la información revelada por Sierra, el episodio ocurrió un día después del encuentro contra Ghana por los 16vos de final. Varios integrantes del plantel sostuvieron una reunión con el entrenador Néstor Lorenzo y miembros de su cuerpo técnico para expresar su inconformidad por diferentes decisiones tomadas durante la concentración mundialista.

Uno de los principales puntos habría sido la intensidad de los entrenamientos en plena competencia. Según la versión conocida, varios futbolistas consideraban excesivo para esa etapa del torneo. A ese reclamo se sumaron otros dos temas que terminaron marcando la conversación: el supuesto trato preferencial hacia James Rodríguez y la diferencia en la planificación entre quienes eran titulares y quienes permanecían como alternativas.

Durante el Mundial, el cuerpo técnico trabajaba de manera permanente con un grupo reducido de 14 jugadores, pese a que la convocatoria estaba conformada por 26. Los once habituales, junto con tres integrantes más, realizaban los ejercicios principales con Lorenzo, mientras el resto del plantel desarrollaba sesiones aparte bajo la supervisión de otro miembro del cuerpo técnico.

Esa metodología también habría generado molestia entre algunos integrantes del grupo. En ese momento, por ejemplo, Luis Javier Suárez hacía parte del equipo principal, mientras que Jhon Córdoba permanecía en el grupo de suplentes antes de que las lesiones los obligaran a realizar modificaciones. El arquero David Ospina, quien tuvo escasa participación durante el campeonato, también integraba el grupo que entrenaba por separado.

“Uno no quiere igual a todos sus hijos”: Néstor Lorenzo

La conversación con el cuerpo técnico habría subido de tono cuando los jugadores plantearon sus inconformidades. Allí, Lorenzo habría respondido con una frase que causó un fuerte impacto dentro del vestuario: "Uno no quiere igual a todos sus hijos. Además, hay varios que, si fuese por mí, no estarían aquí".

La declaración, de acuerdo con las fuentes consultadas por el periodista, fue interpretada por varios futbolistas como una falta de respeto. El comunicador aseguró que algunos integrantes del plantel expresaron directamente su desacuerdo. Sierra mencionó a Juan Fernando Quintero como uno de los jugadores que habría intervenido para manifestar que todos eran profesionales y merecían un trato respetuoso.

La versión también revive un episodio ocurrido en marzo de 2025, tras el empate 2-2 frente a Paraguay. Según el periodista, Juan Fernando Quintero habría contemplado dejar la Selección Colombia debido a la falta de oportunidades bajo la dirección de Lorenzo. Durante aquel encuentro en Barranquilla, parte del público pidió el ingreso del volante antioqueño mientras James Rodríguez permanecía en la cancha. Sin embargo, el cambio realizado por el entrenador fue el ingreso de Jaminton Campaz.

Hasta el momento, la Federación Colombiana de Fútbol, ni Néstor Lorenzo y los jugadores mencionados no han emitido un pronunciamiento oficial sobre las versiones difundidas. Lo cierto es que estas supuestas diferencias dentro del plantel permiten recordar otro Mundial marcado por los problemas extradeportivos.

En Estados Unidos 1994, Colombia quedó eliminada en la fase de grupos en medio del autogol de Andrés Escobar y de las amenazas que, según reveló años después Gabriel Jaime 'Barrabás' Gómez, recibió él y parte de la delegación durante la concentración. Y aunque los hechos de 2026 son de naturaleza distinta, el ambiente interno volvió a convertirse en tema de discusión.

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