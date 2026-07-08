Cómo hacer de una casa un hogar cómodo, funcional y moderno sin gastar una fortuna: esto dicen expertos

Con 17 tiendas en el país, Only Home apuesta por muebles funcionales para quienes estrenan hogar, y resaltan el impacto que tienen los espacios en la calidad de vida

Estrenar vivienda, independizarse o renovar los espacios de la casa suele estar acompañado de una pregunta clave: ¿cómo convertir un lugar vacío en un hogar? Más allá de la decoración, especialistas coinciden en que los muebles, la distribución de los espacios y la funcionalidad del entorno tienen un impacto directo en la sensación de bienestar, comodidad y tranquilidad de quienes lo habitan.

Por eso, cada vez más personas buscan soluciones que les permitan crear espacios acogedores sin necesidad de realizar grandes inversiones. La tendencia responde a una idea sencilla: los muebles no solo ocupan un espacio, también ayudan a construir la experiencia de vivirlo.

El bienestar empieza en el hogar

La arquitecta y experta en neuroestética Suchi Reddy, explicó a Architectural Digest que existe una relación estrecha entre las personas y los lugares que habitan. Su trabajo se enfoca en comprender cómo los espacios físicos pueden generar sensaciones de calma, seguridad y bienestar.

Esa visión coincide con los hallazgos de otros especialistas como la psicóloga Bev Walpole, quien explica que una vivienda funcional puede favorecer la sensación de estabilidad, organización y comodidad, factores que cobran importancia tanto para familias como para quienes están iniciando una nueva etapa de independencia.

Según expertos citados por Architectural Digest, elementos como la iluminación, el orden visual, la distribución de los espacios y la elección de los muebles pueden contribuir a crear ambientes más armónicos y agradables para la vida diaria.

Only Home: una apuesta por hogares funcionales y accesibles

Con esa filosofía de bienestar y funcionalidad, Only Home ha fortalecido su presencia en Colombia como una marca enfocada en ofrecer soluciones integrales para el hogar.

La compañía cuenta actualmente con 17 tiendas en el país y ha venido consolidando especialmente su presencia en Bogotá, una de las plazas más competitivas del sector mobiliario. Actualmente tiene puntos de atención en Paseo Villa del Río, Plaza de las Américas y Diverplaza, mientras avanza en la apertura de una cuarta tienda en la capital.

Su propuesta está dirigida tanto a familias como a personas que están dando el paso de independizarse y buscan amoblar su vivienda con productos funcionales, modernos y a precios accesibles.

Sets completos para construir hogar

Uno de los diferenciales de la marca es su apuesta por sets integrales que permiten equipar varios espacios de la vivienda sin realizar compras separadas.

Dentro del portafolio de Only Home se encuentra el Set Boston Sala y Comedor Beige, que incluye sofá cama multifuncional, comedor y mesa de centro por $4.990.000. También destaca el Set Dormitorio Mérida, diseñado para optimizar espacios compactos y disponible por $2.599.000.

La compañía busca posicionarse como una alternativa para quienes desean muebles con diseño contemporáneo sin acceder necesariamente a las opciones más costosas del mercado. La idea, según la marca, es ofrecer soluciones que combinen funcionalidad, estética y presupuesto.

Una marca que sigue creciendo en Bogotá

Además de su presencia en ciudades como Armenia, Pereira, Manizales, Cali, Buenaventura, Popayán, Neiva e Ibagué, Only Home ha puesto su mirada en Bogotá como uno de sus principales focos de expansión.

La marca destaca atributos como el uso de madera 100 % reforestada proveniente de cultivos sostenibles, garantía de hasta 10 años y servicio de armado gratuito, elementos que buscan brindar confianza a los compradores al momento de amoblar sus hogares.

Sabiendo que la capital colombiana es una ciudad donde existen múltiples opciones para adquirir mobiliario, Only Home busca diferenciarse mediante una propuesta que combina accesibilidad, diseño y bienestar. Una apuesta orientada a demostrar que construir un hogar cómodo, funcional y aspiracional puede estar al alcance de más personas.

Para más información sobre los productos que esta empresa tiene para que sus espacios se conviertan en refugios funcionales que ayuden a disminuir la tensión de la vida diaria, visite www.onlymuebles.com.

Anuncios.

Anuncios..