De reina de belleza al barro del 'Desafío': Ella es Sofía Osío, la nueva cara del reality de Caracol

La exreina del Caribe será la nueva compañera de Andrea Serna en el reality en reemplazo de María Fernanda Aristizábal quien permaneció los últimos dos años

La barranquillera Sofía Osío Luna vive uno de los momentos más dulces, vertiginosos y electrizantes de su carrera. A sus 26 años, esta modelo y exreina de belleza ha dado un salto gigante a la televisión nacional de la mano de Caracol Televisión, consolidándose como una de las grandes promesas del entretenimiento en el país.

Se encienden los reflectores y se alista la pasarela. En esta oportunidad el escenario es radicalmente distinto: ya no hay una banda de reina cruzándole el pecho, sino un micrófono inalámbrico; no la observa un jurado implacable con lupa en mano, sino un set de producción vibrante. Además, hay un compañero nuevo y el formato, por fin, le permite romper el protocolo y reír libremente a carcajadas.

Tras su exitoso debut en el tradicional programa humorístico 'La vuelta al mundo en 80 risas', la vida le dio una sorpresa a Sofía que ni ella misma vio venir en sus mejores sueños: fue elegida como la nueva anfitriona del legendario reality 'El Desafío'.

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Uno de los datos más curiosos de este nombramiento es que Sofía no tuvo el privilegio de asimilar la propuesta en la intimidad de su hogar o en una oficina a puerta cerrada. Contrario a lo que cualquiera podría pensar, se enteró de que sería la presentadora del reality más importante de Colombia en simultánea con los medios de comunicación y sus seguidores anónimos.

Sucedió en un día que parecía de rutina, durante el evento de lanzamiento de 'La vuelta al mundo en 80 risas'. Rodeada de cámaras, destellos y colegas que esperaban ver los avances de sus secciones de humor, la pantalla gigante soltó la bomba. "No tenía ni idea. La verdad no me lo esperaba, no me esperaba que fuera a ser tan rápido... y que ya me hubieran pedido para esto es un sueño", confesó a los medios.

La escuela Real: El origen del magnetismo de Sofía

Para entender cómo llegó hasta aquí, hay que mirar atrás, a ese año en que el país entero la conoció. Sofía no es solo un rostro. La barranquillera, además de belleza, tiene academia: se graduó en Mercadotecnia y Comunicación de Moda en el prestigioso Istituto Europeo di Design en Barcelona (España).

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Sin embargo, su verdadera prueba de fuego fue en 2022. Con una pasarela impecable y una elocuencia que enamoró al jurado, se coronó como Señorita Colombia. Fue un triunfo histórico y con sabor a revancha, pues le devolvió la corona al departamento del Atlántico tras nueve años de sequía. Un año después, en 2023, llevó el nombre de Colombia a Japón para el Miss International, donde se alzó con el honroso título de primera finalista, demostrando que su disciplina es de calibre internacional.

Ese fogueo bajo la presión de millones de espectadores fue, sin saberlo, el entrenamiento perfecto para la televisión. Su debut en la pantalla chica se concretó el 30 de junio de 2026 en 'La vuelta al mundo en 80 risas', haciendo dupla con el humorista Juan Pablo Martínez 'JP'. Allí, Sofía se salió de la rigidez de los reinados y demostró una faceta fresca, espontánea y magnética.

Ahora, pasará de los tacones de aguja y los sets con aire acondicionado a las arenas más exigentes, húmedas y hostiles del país. Su reto no es menor: llega a ganarse un puesto con luz propia al lado de la experimentada y rigurosa Andrea Serna, en un formato que no perdona errores.

Ya no se trata de lucir un diseño de alta costura, sino de mimetizarse con la adrenalina de un reality de supervivencia física y mental extrema. Aunque el programa siempre estuvo presente en su hogar gracias a la pasión de su abuelita, vivirlo desde adentro es a otro precio. Sofía unirá la enorme responsabilidad televisiva con su gran pasión, el modelaje, escenario donde sigue pisando fuerte con agencias en Milán, Estados Unidos y, además, tiene planes de expansión a México. La televisión ha llegado a su vida para quedarse.

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