El lío en el que metió su hija a Marbelle: le habría dado una paliza a una vecina

Hace un día Marbelle volvió a ser tendencia en redes sociales. Esta vez no necesariamente por cuenta de ella, su hija habría estado involucrada en una pelea donde, según la víctima, había herido a alguien. La comunicadora social Ana María Ocampo utilizó sus redes sociales para denunciar el ataque que recibió por parte de Rafaella Chávez, la hija de la reina de la tecnocarrilera.

Inaudito. Hoy saliendo a trabajar me topé con Rafaella Chávez Ramírez nada más y nada menos que la hija de @marbelle30 le pedí se pusiera el tapabocas y recibí un golpe que me dejó incapacitada. Quién puede ayudarme? SOS @blueradioco @CaracolNoticias @NoticiasRCN @BogotaET pic.twitter.com/3mH1wLvZh3 — Ana María (@sellocampos) February 10, 2022

“Le pregunté ¿no tiene tapabocas? Y me dijo: no, no tengo y no lo voy a usar, no me venga a hablar como si fuera mi mamá” inició contando Ana en sus redes sociales el hecho que ocurrió en un edificio del barrio Cedritos en Bogotá, donde ambas residen. “Yo subí por las escaleras al piso 1 para que el celador llamara a la administradora y le repita a ella cómo es que tiene que usar tapabocas en zonas comunes del edificio” las palabras groseras por parte de Rafaella no cesaron ni los actos agresivos. Además de terminar con parte de su boca reventada, Marbelle llegó después y hasta se burló de la afectada.

Ambas cantantes solo compartieron un comunicado en sus redes sociales, “siendo víctimas mi madre y yo de falsas imputaciones e infinidad de agresiones que han afectado nuestro honor. Rechazamos todas las acusaciones que se nos hacen” dice parte del pronunciamiento de ambas justo el mismo día del cumpleaños de la hija de Marbelle.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de RAFAELLA ⭐️ (@rafaellamusik)

