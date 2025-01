El japonés detrás de la empresa que se inventó el Ajinomen, los fideos instantáneos más baratos

.Publicidad.

¿Qué colombino no se ha salvado de un desvare en el almuerzo con un Ajinomen?, esa famosa sopa de fideos instantánea a la que también le agregan huevo, pollo, cerdo y otras cosas para complementar. Que además es muy popular en toda Latinoamérica, pero en realidad viene de Asia, algo que puede llegar a sorprender a muchos. La gran corporación detrás de esta marca es el Grupo Ajinomoto, fundado por un japonés quien, con la ayuda del sabor umami, creó una empresa de éxito mundial.

Como ya se tiene claro, en un principio solo se habían detectado cuatro sabores: dulce, salado, ácido y amargo. Sin embargo, eso cambió cuando un doctor japonés, científico y catedrático de la Universidad de Tokio, de nombre Kikunae Ikeda, se convenció de que existía otro adicional, mientras saboreaba un tazón de tofu hervido en kombu dashi (un caldo hecho con una especie de algas marinas).

..Publicidad..

Doctor Kikunae Ikeda y el ácido glutámico

Intrigado por eso, puso todos sus esfuerzos en estudiar los ingredientes y componentes del kombu dashi y descubrió lo que le daba al kombu su sabor distintivo: era ácido glutámico, un tipo de aminoácido. Llamó al gusto umami y desarrolló un método para producir sazonador con glutamato como componente clave. Este hombre compartió este conocimiento a muchas personas e incluso viajó a Alemania a estudiarlo mejor.

...Publicidad...

Luego ocurrió algo que crearía una de las marcas más populares del mundo. En 1908, el doctor Ikeda patentó su descubrimiento, uniéndose con el empresario Saburosuke Suzuki II y juntos crearon la empresa Ajinomoto. Unión que daría inicio a la producción industrial del sazonador umami, mundialmente conocido como AJI-NO-MOTO, que significa: esencia del sabor.

....Publicidad....

Primer Ajinomoto lanzado al mercado

Así nació la empresa creadora del Ajinomen

Ajinomoto es una empresa japonesa con sede en Chūō, Tokio, que produce condimentos, comida instantánea, aceite para cocinar y medicamentos, a través de Britannia Pharmaceuticals Limited, que es una subsidiaria presente en el Reino Unido. De hecho, este grupo produce cerca del 33% del total de glutamato monosódico. Por si fuera poco, la compañía cuenta con sucursales en más de 36 países, ventas en más de 135 países y más de 120 plantas de producción.

Fue hasta 1909 que el empresario Saburosuke Suzuki II creó la empresa comercial para comenzar a vender AJI-NO-MOTO, el primer sazonador umami del mundo. Su éxito fue veloz y, en cuestión de unos diez años, se habían expandido bastante, sobre todo con Ajinomoto USA Inc., siendo instalado en 1956 en Estados Unidos. Desde entonces, se ha convertido en un conglomerado investigando y expandiéndose a otras áreas.

Respecto a su llegada al país, fue mucho después. Ajinomoto Colombia se estableció en el año 2008 como una sucursal de Ajinomoto del Perú, con sede en Medellín. En el año 2015, la empresa pasa a ser una sucursal de Ajinomoto do Brasil y traslada su sede principal a Bogotá D.C., donde uno de sus productos más vendidos es la popular sopa de fideos instantánea Ajinomen. Además, en el año fiscal 2023, Ajinomoto Co., Inc. alcanzó un récord histórico en ventas con 1,439.2 mil millones de yenes, lo que representa un 5.9% más que el año anterior.

| Ver también: El café en Chapinero dónde puede probar la original pastelería argentina; empanadas, alfajores y más