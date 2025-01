El genio que se inventó EA, la famosa empresa que está detrás de los mejores videojuegos

En el mundo de los videojuegos, hay compañías que han marcado la historia y se han ganado un lugar privilegiado en el corazón de los jugadores. Una de esas empresas es Electronic Arts (EA), famosa por ser la creadora de franquicias emblemáticas como FIFA, Madden NFL, The Sims, Battlefield, Need for Speed y muchas más. Pero detrás de este gigante del entretenimiento digital hay una figura clave que cambió el rumbo de la industria; Trip Hawkins, el hombre que inicio la historia de EA.

Esta compañía tiene un abanico de estudios donde están Respawn, DICE, Bioware, PopCap y EA Sports, por mencionar algunos. Electronic Arts (EA) informó que en el trimestre fiscal que finalizó en marzo de 2023, su red de jugadores alcanzó los 700 millones.

Is life a game or a theory? Maybe my notebook from a Game Theory class at Harvard holds the secrets of the universe (as understood by my 20-something nerdy self :-) Taught by Nobel Prize winner, Tom Schelling. #ea #founder #gametheory #videogames #supernerd pic.twitter.com/sB6sEBAPHL