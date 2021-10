El insulto de Carlos Antonio Velez a Dudamel por atacar a Win

A Vélez no le gustó nada que Dudamel criticara a los árbitros y señalara a los periodistas de Win como vendidos. Dijo que su show fue como el de Azcárate

Luego del escándalo de Juan Carlos Osorio en la final de la Superliga entre Santa Fe y Nacional, el nuevo escándalo del fútbol colombiano lo protagonizó Rafael Dudamel, técnico del Deportivo Cali. El venezolano desató la polémica luego de insinuar que el arbitraje benefició a Nacional en la semifinal de Copa que disputaron ambos equipos y que, además del equipo, los periodistas de Win también que no era mano porque todos pertenecen a la misma empresa.

¡EXPLOTÓ DUDAMEL! 🔥🧨 Mostró la imagen de la POLÉMICA en un tablet. Habló del arbitraje, “cuando el cheque sale de la misma empresa, tienes que decir que sale a interpretación” TREMENDO 😨pic.twitter.com/lciRbvnvgC — Futbol colombiano (@Futbolfpc) October 22, 2021

A Carlos Antonio Vélez no le gustó para nada que Dudamel atacara a los periodistas de Win, dentro de los que se incluye él por trabajar en el canal. Es por eso que en "Planeta Fútbol", su espacio donde dice de todo en Antena 2 sin ningún filtro, respondió y atacó al técnico por sus palabras.

Empezó demostrando el gran poder que tiene en Antena 2 y en Win: “Yo doy las opiniones que quiera y como quiera, nadie me dice qué decir. Digo lo que se me dé la cantada gana", y luego si empezó a atacar al venezolano. “Yo le diría a Rafael Dudamel que tiene un trastorno de personalidad. Está desubicado, no sabe qué es, si director técnico o comentarista".

Sin embargo su ataque no paró ahí, ya que comparó su llanto por el arbitraje a la vez que Alejandra Azcárate reapareció en los medios meses después del escándalo de su esposo y el avión de cocaina. "Montó su show e hizo un ‘sketch’ al estilo de Alejandra Azcárate. Un monólogo para explicar lo inexplicable. Y logró el objetivo porque él tiene una faceta histriónica muy importante". Vélez así aprovechó su libertad y poder en los medios para destrozar a un técnico más, como cuando lo hizo tantas veces con José Pékerman