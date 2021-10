¿Nacional tiene ventaja contra todos por ser de la misma empresa de Win Sports?

.Publicidad.

Una vez terminó el partido en el que el Atlético Nacional derrotó al Deportivo Cali 1-0 en las semifinales de la Copa BetPlay 2021 el técnico venezolano Rafael Dudamel explotó contra el arbitraje de Carlos Ortega y en una convulsionada rueda de prensa puso en entredicho el triunfo verde e insinuó que podría haber un conflicto de intereses porque Nacional forma parte del mismo dueño del canal Win Sports, la empresa Ardila Lulle, y es por eso que el venezolano se refirió en estos términos a la situación:

"Tengo que quedar preocupado e insatisfecho porque el señor (Carlos) Ortega me dijo a mí que la pelota no le había dado en la mano, que le había dado en la parte oblicua, abdominal del jugador, además el brazo hace que la pelota cambie de dirección, claro, cuando te toca analizar una jugada, cuando te toca dar tu opinión, que los cheques salen de los mismos que están siendo beneficiados, entonces queda a interpretación. Cuando el cheque sale de la misma empresa del equipo que está siendo beneficiado, entonces tienes que decir en tu comentario que queda a interpretación. No, las manos no se interpretan, aumenta o no aumenta el volumen de juego, y aquí claramente está aumentando el volumen de juego. Entonces, de aquí en adelante cualquier análisis es muy subjetivo, nos vamos con mucha amargura, con mucha bronca, pero me voy con el orgullo de que en todo lo planificado mis jugadores hicieron todo su esfuerzo para llevarlo en grande al campo. Deportivamente competimos, lo que no pudimos superar fue el contra el arbitraje, el señor Machado, por favor, manos a la obra, el fútbol le elevamos el nivel entrenadores, jugadores y ustedes también desde el arbitraje”.

En redes sociales el escándalo apenas crece y ya hay voces cuestionando este conflicto de intereses:

Lo que dijo Dudamel es cierto y que se pida una "sanción" para él solo confirma lo cierto que es, porque nadie tendría que sancionar a nadie por opinar que hay un conflicto de interés cuando un equipo (muy ganador, además) y el canal que transmite el fútbol tienen el mismo dueño — Santiago Rivas (@Rivas_Santiago) October 22, 2021

Pana. Llevaba años esperando que un DT tuviera los pantalones para decirlo desde los tiempos del pecoso. @AsoDeporCali puede que suspendan a dudamel, pero me encanta ese dolor por la institución que ningún otro DT sentía. VAMOS CALI, CONTRA TODO Y CONTRA TODOS. — Yordan Rojas (@YordanRojas6) October 22, 2021

Tremendo Dudamel. En medio del cuartel general enemigo, con los arrastrados que hacen periodismo allá y ante las cámaras del dueño. Yo hubiese cerrado con un “ojalá nacional, los árbitros y Win, se vayan a la puta que los parió”. pic.twitter.com/47n6pve5Ha — Oscar (@sr_farieta) October 22, 2021