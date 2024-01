El indignante caso Char

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

VIDEO. Puntos de vista. Un hecho que refleja la naturaleza corrupta y el colapso del Estado colombiano desde hace muchos años es la libertad del señor Char por cuenta de un juez por vencimiento de términos, Un hecho bochornoso. Es increíble que una corte no tenga lo más elemental que es la legitimidad que le da la moralidad de su conducta. La magistrada Lombana ha sido terriblemente cuestionada pues ascendió de manera muy particular del aparato militar al aparato judicial, cosa que no ocurre sino en Colombia y defendió que los términos estaban vencidos. ¿Cómo es posible que un hecho tan complicado como es la compra de votos, una práctica que tiene envenenada la pseudodemocracia no termine inicialmente sino con la libertad del señor Char al cual prácticamente le adelantaron el carnaval de Barranquilla?

Hay que reformar el aparato judicial, nadie se ha atrevido a hacerlo, Petro tampoco. El ministro de Justicia que tiene es un hombre cínico, no podemos confiar en que va a haber reforma a la justicia, y si presentan alguna cosa es una babosada. Hay que implementar la meritocracia en el aparato judicial, los jueces y los honorables magistrados tienen que presentar exámenes hechos por universidades internacionales y veremos que más de la mitad se rajan. Segundo, obligar a que los fallos sean prontos. el consejo de estado se demora 12 y 15 años. Cuando un aparato judicial está derrumbado el estado no existe porque entonces lo que se empieza a promover es la justicia privada que pretende sustituir a la justicia pública.

..Publicidad..

Es indignante. Debíamos estar todos los colombianos indignados con lo que ocurrió con el caso Char, lo cual se veía venir. Ya lo dijo el emperador Adriano por boca de Margarita Yourcenar “La ley es una telaraña que solo sirve para atrapar pequeños insectos, todos los grandes moscardones la atraviesan”.