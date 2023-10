El gran susto de Juan Pablo Urrego grabando la novela de Rigo, lo puso a temblar

.Publicidad.

La novela de Rigoberto Urán ya arrancó en el canal RCN. Cada capítulo, ha estado lleno de emoción y por supuesto de muchos momentos cómicos. Sin duda alguna, esta producción ha sido una gran adaptación del libro escrito por Andrés López. Pero sin duda alguna, ese toque especial se lo han dado los actores de la producción. El talento demostrado por cada uno de ellos ha sido excepcional. Y por supuesto no se pueden dejar de lado los grandes protagonistas de la novela de Rigo. Entre ellos se encuentra el reconocido Juan Pablo Urrego, quien le da vida al ciclista. Además, tuvo que pasar por un susto durante las grabaciones.

El susto de Juan Pablo Urrego mientras grababan la novela de Rigo

Para nadie es un secreto que todo papel requiere su debida preparación. Es por eso que, el actor Juan Pablo Urrego tuvo que hacer varios cambios para poder darle vida a Rigoberto Urán. Según lo habló con algunos medios, el paisa tuvo que bajar varios kilos para este papel. Y si bien ya sabía montar bicicleta, la ruta de montaña es otro tema muy aparte. Es por ello que tuvo que tomar clases para poder ser el protagonista de la novela de Rigo. Sin embargo, ni toda la preparación del mundo hace que las personas estén exentas de algún tipo de accidente. Incluso, el mismo actor estuvo a punto de sufrir uno durante las grabaciones de la novela del canal RCN.

El paisa contó el gran susto que tuvo que vivir durante una escena en la cual estaba montando cicla. Pero no era una escena cualquiera, Juan Pablo Urrego iba a más de 50 kilómetros por hora. Fue en ese momento en que perdió el control de la bicicleta, a esa velocidad podría pasar lo peor. Por poco y el protagonista de la novela de Rigo termina por fuera del carril. Lo curioso es que solo él y el camarógrafo notaron este percance que pudo terminar mal. Pese a este inconveniente, todo terminó bien y no pasó de eso, de un susto. De esas anécdotas que no se olvidan y marcan a cualquiera.

