El productor de Sony que botó la carrera de futbolista para poner a volar a Vicente Fernández y Shakira

Afo Verde, CEO y chairman de Sony Latin-Iberia, ha sido crucial para muchos artistas colombianos. No sólo por el lugar que ocupa, sino porque fue el tipo que mejor entendió la llegada de la era digital y que, aún en medio de la crisis discográfica, visionó que era el momento de expandirse abriendo oficinas por todo el continente. Tanto así que lo más probable es que si algún día se escribe, de manera oficial, una biografía de Shakira, este argentino aparezca destacado.

De acuerdo a lo que José Alfonso Verde (nombre real) cuenta en una entrevista con la periodista colombiana Leila Cobo de Billboard Latino, él impulsó ese proceso de expansión por todo América Latina por una cuestión de respeto. Sentía que era fundamental mostrarles a los artistas que firmaba, a lo largo del continente, que Sony daría acompañamiento e infraestructura necesarios para propulsar sus proyectos.

En redes sociales, abundan las fotos de Afo Verde con estrellas de la música, quienes además son talentos que han sido fichados por Sony Music: Shakira, Gustavo Cerati, Camilo, Vicente Fernández, Carlos Vives, Romeo Santos y muchísimos más. Imágenes en las que se nota la química de ellos con el ejecutivo.

Es probable que esta conexión sea tan perceptible porque él siempre ha remarcado que el artista tiene que ser el protagonista de la industria musical y que la música es lo más importante. Una obviedad que parece que a muchos empresarios les cuesta entender.

En la actualidad suma más de 100 producciones discográficas, que han obtenido más de 60 discos de oro y platino. Una de sus características es que se involucra en los trabajos de sus artistas, por ejemplo fue una pieza fundamental en el último disco de Shakira, se inventó el disco de colaboraciones que Mercedes Sosa lanzó poco antes que morir y conectó al gran Tony Bennett, uno de los cantantes más respetados de la música estadounidense, con figuras latinas como Vicente Fernández, Juanes o Ricardo Arjona.

Quienes lo conocen explican que su mayor talento es encontrar las soluciones creativas que mejor se ajustan a la necesidad de cada persona que ha firmado con su sello. Para Afo Verde, cuando el llegó a Sony Music, el sello era como un equipo de futbol que tenía los mejores jugadores, pero ubicados en las posiciones equivocadas.

La metáfora futbolera no es casual. Además de ser argentino y apasionado por el deporte rioplatense por excelencia, Afo Verde en algún momento también quiso ser jugador profesional. También estudiaba arquitectura, que era otro de sus sueños y tenía una banda, que aunque estaba revolucionando la música argentina de comienzos de los noventa, no era la mayor de sus preocupaciones.

¿Cómo fue que Afo Verde se convirtió en el mayor ejecutivo discográfico de la música latina?

En los noventa, Afo Verde era guitarrista de una de las bandas más importantes del momento llamada Zimbabwe; famosa entonces por canciones que ahora son clásicos como “Traición a la mexicana” o “Loco de atar”.

Pero un día en el que estaban tocando con UB40, una institución del reggae mundial, se preguntó si realmente quería pasar 40 años girando y alejándose de su casa. Pronto tendría su respuesta, mientras la Zimbabwe preparaba su segundo álbum, un ejecutivo amigo le vio madera de productor y lo invitó a trabajar con él.

Así que se perfeccionó en otras áreas de la industria. Años mas tarde se convirtió en A&R, que dicho en palabras rápidas e imprecisas es un cazatalentos, y luego de estar tres años en la presidencia de Sony Music Latin, en 2012 llegó al cargo que tiene en la actualidad.

Ninguna de las otras discográficas que se le compiten –en la actualidad los sellos más grandes del mundo son Sony Music, Warner Music e Universal Music– tiene una figura CEO que sea así de popular, por lo menos en la industria musical latina.

Afo Verde tiene el mayor catálogo (roster) de artistas a nivel continental, que por fuera de Colombia incluye los discos (físicos y digitales) de Shakira, Vicente Fernández, Gustavo Cerati, Thalía, Residente, Marc Anthony, Los Fabulosos Cadillacs, Rosalía, Nicky Jam, Ricky Martin y al productor Edgar Barrera, el mayor nominado en los últimos Latin Grammy, por mencionar algunos.

La visión de Afo Verde en Sony Music

Pero si él no hubiera entendido de forma tan acertada la llegada de las canciones digitales y la desaparición del formato CD, que representó en algún momento la mayor parte de los ingresos de Sony y de cualquier discográfica, es probable que algunos de estos talentos no formarían parte del sello y que incluso, algunos como Shakira, que consideramos tan importantes a nivel mundial, ni siquiera existirían.

Hay una anécdota que podría resumir la importancia de Afo Verde a la hora de involucrarse con sus artistas, que se relaciona con el momento en que se le ocurrió que los dos artistas latinos más grandes de su sello tenían que conocerse y ver la posibilidad de hacer algo juntos.

Así fue como Shakira y Maluma estuvieron hablando por dos años hasta que se reunieron en un estudio. La química fue tanta que hicieron tres canciones: “Chantaje”, “Trap” y “Clandestino”. Las tres fueron palos mundiales. Una de ellas es una de las canciones con más reproducciones en Spotify y YouTube.

Es que otro detalle a tener en cuenta es que Afo Verde lleva muchos años pendiente de la carrera de Shakira. No sólo es uno de sus mayores tesoros contractuales, sino que la admira profundamente. Por ejemplo, estuvo muy involucrado en la producción del último disco de la barranquillera y hasta estuvo detrás del camp (espacio donde los artistas se reúnen a componer sin presión), de más de diez días, en el que se metió de lleno la intérprete de "Te felicito" o "Puntería" para preparar su nuevo material.

Afo Verde también compone. Ha compartido créditos creando las canciones de muchos de sus artistas y "Brindis", que originalmente grabó la argentina Soledad Pastorutti es una de las más famosas. Acá en Colombia la conocimos por versión que hizo Thalía para su disco Primera Fila.

La fórmula de Afo Verde para pegar a Adele, uno de los mayores íconos del pop mundial

Por cosas de la vida también terminó impulsando a Adele, una artista entonces emergente que estaba trabajando su amigo y colega Rob Stringer, quien entonces trabajaba en Columbia Records y ahora, desde 2017, es el CEO de Sony Music Group a nivel mundial.

Stringer le pidió ayuda para impulsar con esta promesa de la música y él acepto simplemente por ser amigo de Stringer.

Luego ambos conocieron al manager de Adele, quien resultó ser al igual que ellos un gran fanático del futbol; la fiebre era tanta que a veces hablaban más de los partidos que de la estrella que ahora conocemos por canciones como "Hello" o "Rolling in the deep".

La clave del éxito de Afo Verde parece estar ahí, en pensar a los artistas y a los colegas como amigos con los que puede sentarse a ver o a jugar un partido de futbol, sin imaginarse qué pueda llegar a pasar. Es más, por lo menos tres de las estrellas colombianas que ha impulsado (Maluma, Shakira y Carlos Vives), han sido apasionadas por este deporte.

