Así será la gira mundial de Linkin Park en la que Bogotá será su única parada en Latinoamérica

.Publicidad.

El 5 de septiembre de 2024, Linkin Park anunció un show sorpresa para sus fanáticos en la ciudad de Los Ángeles y lo transmitió por YouTube. Ese día anunciaron que vienen con todo: nueva cantante, nueva canción, nuevo disco (que saldrá a mediados de noviembre) y nueva gira mundial, que sorprendentemente sólo tiene seis fechas y una de ellas será en el Coliseo Medplus de Bogotá. Las boletas saldrán la próxima semana a través de Taquilla Live.

Las otras fechas serán en Los Ángeles, una que sí será abierta para todo público y tendrá lugar el próximo miércoles 11 de septiembre; New York (16/09), Hamburgo (22/09), Londres (24/09), Seúl (28/09) y por último en Bogotá, en el concierto que está programado para el 11 de noviembre y que tiene entradas a partir de los 139.000 pesos colombianos.

..Publicidad..

Respecto a su nueva cantante, quien entra en reemplazo del fallecido Chester Bennington, anunciaron que se trata de una mujer llamada Emily Armstrong, que se ha hecho famosa por otra banda de rock conocida como Dead Sara. El baterista Colin Brittain, quien también es un productor que ha trabajado con agrupaciones como Papa Roach o 5 Seconds Of Summer, también forma parte de las nuevas adhesiones de la banda.

...Publicidad...

El nuevo disco de Linkin Park se llamará From Zero y "The emptiness machine" es el nombre del sencillo que presentaron el pasado 5 de septiembre. El disco que está anunciado para el 15 de noviembre también incluirá otras canciones como "Cut the bridge", "Casualty", "Good things go", en las que el rapero y fundador Mike Shinoda alternará con la nueva cantante de la banda.

....Publicidad....

El anterior cantante del grupo fue encontrado muerto en su residencia el 20 de julio de 2017, la muerte fue catalogada como suicidio y desde entonces la agrupación no había vuelto a los escenarios, aunque sí habían hecho lanzamientos de canciones y de versiones exclusivas de discos como Hybrid theory o Meteora, que recientemente cumplieron sus primeros 20 años.

| Lea más: ¿Quién es Travis Scott, el rapero al que le apostó Páramo para ...