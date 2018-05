El fraude electoral que el registrador Juan Carlos Galindo quiere negar

En 2014 el Partido MIRA demostró que hubo un fraude en las elecciones legislativas de ese año que los dejó por fuera del Senado. Un fallo del Consejo de Estado les dio la razón y advirtió de las maniobras para cometer el fraude. Ahora, la Fundación Paz & Reconciliación (PARES), liderada por León Valencia y Ariel Ávila, presentó un nuevo informe en el que recopila los antecedentes de hace cuatro años, pero también demuestra cómo en las resientes elecciones del 11 de marzo el fraude se volvió a presentar, a pesar de las advertencias del consejo.

A pesar de que el registrador Juan Carlos Galindo había presentado un nuevo software contratado con la empresa Thomas Greg & Sons, que fue vulnerado hace 4 años, y explicó que se harían capacitaciones y controles sobre los jurados de votación, PARES volvió a registrar inconsistencias que se dieron, precisamente, en el mismo proceso de asignación de jurados en las mesas de votación con el fin de alterar el preconteo de los formularios E-14 y digitalización de los E-24.

“De acuerdo con las fuentes de la Fundación, para los comicios del 11 de marzo se habrían cobrado hasta $2.500 millones de pesos por candidato para manipular el sorteo de jurados de votación, modificar los puestos asignados o colar jurados a fines de un candidato en particular”.

León Valencia y Ariel Ávila también expusieron casos específicos de los cientos de archivos a los que tuvieron acceso. “Está el caso del candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá José Daniel López, inscrito por el Partido Cambio Radical con el No. 118 en el tarjetón, de quien se tienen las modificaciones en los E-14 y E-24 en más de mil folios […] Al parecer, estas modificaciones fueron hechas en detrimento de los votos del candidato Felipe Ríos, también de Cambio Radical inscrito con el número 111”.

“Colombia Justa Libres recuperó aproximadamente un total de 35.000 votos en el proceso de escrutinio, pues pasó de tener 431.418 votos en el preconteo a 466.491 en los formularios de escrutinio. Teniendo en cuenta ese panorama, el movimiento no solo consiguió superar el umbral (459.215 votos), sino que también puso a tres de sus candidatos en el senado. No obstante, Justa Libres argumenta que su votación supera los 600 mil votos y alegan dos curules más en la cámara alta. Adicionalmente, argumentan a su favor otro escaño en Cámara de Representantes (ya cuentan con uno en Bogotá) por el Valle del Cauca que sería para José Ever Ríos”.

“Por otro lado, está el caso de la representante a la Cámara por el partido Liberal, Olga Lucía Velásquez, quien aspiraba al Senado de la República, y de igual manera que el candidato Ríos, sufrió un detrimento en su votación de forma atípica, pues evidenció la desaparición de más de 2 mil votos tan solo en Bogotá, los cuales le habrían sido retirados de forma artificiosa”.

Este es el informe completo presentado por la Fundación Paz & Reconciliación: