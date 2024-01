El famoso actor de Vecinos que está sufriendo por la falta de trabajo "me siguen retirando"

.Publicidad.

La actuación en Colombia ha tenido un gran cambio debido a las dinámicas de consumo de las personas. Antes las novelas se iban rodando y a su vez estaban al aire. En muchos casos eran historias de largo aliento que beneficiaban bastante al actor. Sin embargo, hoy en día se ha popularizado más las producciones cortas y limitadas. Esto a pesar de que gusta mucho, también ha afectado de alguna manera a ciertas personas del gremio. Un actor colombiano que se ha visto muy afectado por estos cambios, es el reconocido Alberto Saavedra. Recientemente, este caleño habló sobre el mal momento que pasa su carrera.

El mal momento que pasa el actor colombiano Alberto Saavedra "me siguen retirando"

Han sido varios los actores que han tenido que adaptarse al nuevo estilo en que se realizan las producciones. Es muy rara la ocasión en que una producción en la actualidad se extiende para tener gran cantidad de capítulos y más. De cierta forma, esto ha beneficiado a algunos actores que son las grandes estrellas de este mundo. Sin embargo, también ha sido el calvario de otros muchos. Este es el caso del actor colombianos Alberto Saavedra. Este caleño ha sido reconocido por muchos de sus papeles en la televisión colombiana. Uno de sus papeles más destacables es el de la novela Vecinos.

Recientemente, en entrevista para La Red, el caleño reveló el mal momento que pasa su carrera. Si bien sigue amando ser actor, son casi inexistentes las oportunidades que ha tenido recientemente. Según dice él, no quiere retirarse, él quiere continuar. Sin embargo, como dice Alberto Saavedra "me están retirando". Si bien, en la parte económica el actor colombiano no se ha visto tan afectado por ayuda de su familia, su carrera sí se ha visto muy afectada. Y es que, el hombre no deja de lado su pasión y extraña a sus compañeros y todo lo que se vive durante una producción.+

Sin embargo, esta es la historia de muchos de los actores colombianos del país. Con las nuevas dinámicas de consumo y producción, muchos se han visto beneficiados y otros muy afectados. Habrá que ver si Alberto Saavedra tiene otra oportunidad y puede volver a la actuación, como él lo desea.

