- Revancha de simpatizantes de Abelardo De La Espriella contra Cepeda tras arengas contra Uribe

Varios blogueros acorralaron al candidato del Pacto mientras entraba a su apartamento que queda justo al lado de la sede de campaña de ‘el tigre’

En momentos en que Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, ingresaba a su apartamento en el norte de Bogotá fue abordado por varios simpatizantes del también candidato Abelardo De la Espriella, quienes lo increparon con preguntas en lo que parecía una revancha por las arengas en contra que recibió en días pasados el expresidente Uribe a las afueras de su casa, como contamos en esta nota.

El asedio es extraño, ya que, de acuerdo a lo que hemos conocido, Cepeda no había vivido una situación semejante desde la inauguración de la sede meses atrás, lo que hace pensar a la campaña oficialista que no fue algo espontáneo, sino premeditado.

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En redes sociales uno de los que se deja ver es el senador electo por Salvación Nacional Germán Rodríguez quien hace referencia al paso de Cepeda por la sede de campaña en un tono con el que pareciera dar a entender que Cepeda lo hace en modo provocación.

En el intercambio que Rodríguez registró en sus redes sociales le recriminó a Cepeda por su supuesta renuencia a enfrentar debates a pocos días de que se lleve a cabo la primera vuelta presidencial, y su presunto silencio respecto a las víctimas de la extinta guerrilla de las Farc.

Tan de malas Iván Cepeda, que me lo encuentro caminando cerca a la sede de la Campaña de ABELARDO de la ESPRIELLA.



Lo confronté pidiéndole que vaya a debates, y esto fue lo que me dijo.@IvanCepedaCast @ABDELAESPRIELLA@jrestrp pic.twitter.com/kCnx4xMfdd — Germán Rodríguez (@GermnAndrs92683) May 20, 2026

El también mayor (r), conocido en redes sociales como ‘El Comandante de la Verdad’, preguntó en repetidas ocasiones a Cepeda por su renuencia a concurrir a las discusiones públicas. “¿Por qué no va a debates?”, reiteró en sus reclamos, cada vez más vehementes.

Cuando Cepeda reaccionó intentando saludarlo de mano y desactivar de esta forma el cruce mediático, Rodríguez no ocultó su desprecio por el acto. “Jamás le daré la mano a una persona aliada con las Farc”, indicó el senador electo, que le recordó a su contradictor su papel como facilitador en el proceso de paz con la antigua guerrilla, que firmó el Acuerdo de Paz con el Estado en 2016.

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En medio de este cruce, dos simpatizantes más gritaron a Cepeda: “Hagamos un debate con Abelardo” y acusaron al senador del Pacto Histórico de cobardía al rechazar la invitación.

La presión a Cepeda aumentó cuando el senador electo repitió en tono desafiante una frase que sería una provocación hacia el parlamentario, quien no respondió y solo optó por saludar a sus contradictores. “Te saludan los 18.000 niños de las Farc”, dijo el exalto oficial, en referencia a las víctimas menores de edad reclutadas durante el conflicto, según la JEP.

Este episodio recuerda lo ocurrido en Llano Grande, Antioquia, en días pasados, cuando el electo representante a la Cámara del Pacto Histórico por ese departamento Hernan Muriel lideró el grupo de activistas que pintaron el mensaje: “7837 almas que no te dejarán dormir”, en una pared a la salida de la casa del expresidente Álvaro Uribe y que en ese caso sí generó una confrontación verbal en la que se evidenció la molestia del líder natural del Centro Democrático.

⚠️ ¡NECESITAMOS AYUDA Y DIFUSIÓN DEL PUEBLO! Álvaro Uribe no hace sino gritarle a sus seguidores que yo fui elegido por el t3rrorism0 y que soy responsable del asesin4to de su padre. Su último trino dice que mi elección “la estimularon grupos criminales”. De verdad es un peligro… pic.twitter.com/nF1GbtUiFc — Hernán Muriel (@Hernan_MurielP) May 20, 2026

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