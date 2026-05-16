- Quién era Rogers Devia, el coordinador que le asesinaron al candidato Abelardo De la Espriella

Había sido alcalde del municipio de Cubarral, Meta y su trabajo por la comunidad y el medio ambiente le dio una nominación a los premios Titán Caracol

La campaña del candidato presidencial Abelardo De la Espriella confirmó a este medio de comunicación el asesinato de dos integrantes de esa colectividad, entre ellos el coordinador en el municipio de Cubarral, Meta, Rogers Devia Escobar y Fabián Cardona, miembro del equipo.

Devia había sido alcalde del municipio de Cubarral, Meta, entre el año 2020 y 2023. Nacido en Villavicencio el 28 de abril de 1984, tenía una amplia formación, no solo en temas políticos, sino que también fue en su momento actor de teatro profesional.

Además, fue técnico en Recursos Naturales, Auditor en Normas ISO, Profesional en Seguridad Industrial y Especialista en Evaluación Ambiental de Proyectos.

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Durante su gestión como alcalde impulsó un programa de energía solar fotovoltaica que llevó electricidad a más de 70 familias campesinas en sectores apartados de Cubarral, trabajo por el que recibió reconocimiento nacional, una nominación a los premios Titán Caracol y una invitación al Women Economic Forum de 2020, al que asistió junto a su esposa.

Al momento del crimen ejercía como coordinador territorial de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella en Cubarral. Según Jaime Andrés Beltrán, gerente nacional de regiones de la campaña del candidato, Devia había estado en Villavicencio horas antes del atentado recogiendo publicidad política.

Beltrán lo describió como "un entusiasta, comprometido y trabajador incansable" y desde la campaña rechazaron públicamente el crimen y destacaron su compromiso político.

Rogers Devia, en un evento de campaña en su municipio, Cubarral.

Las autoridades locales las primeras en confirmarlo

Sobre este hecho, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortez, manifestó su rechazo por el crimen y anunció un consejo extraordinario de seguridad para evaluar la situación.

Las primeras versiones, Rogers y un acompañante transitaban por zona rural de Cubarral en una motocicleta cuando fueron atacados a disparos.

Minutos más tarde, la funcionario informó que una persona que acompañaba a Rogers Mauricio Devia también falleció por la gravedad de las heridas, razón por la que se anunció una recompensa de $50 millones por los responsables del doble asesinato.

Amenazas contra la campaña de De la Espriella

Con el alma rota, pero más firmes que nunca.



Hoy lloramos a Roger Mauricio Devia y a Fabián Cardona, dos patriotas asesinados cobardemente por el narcoterrorismo mientras llevaban la bandera de esta campaña y el sueño de una Colombia distinta.



No eran políticos de escritorio.… pic.twitter.com/viqLZT3But — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) May 16, 2026

En los últimos días, el candidato Abelardo de la Espriella había denunciado un creciente número de amenazas contra integrantes de su campaña especialmente en departamentos como Meta y Antioquia.

En días recientes, aseguró haber recibido información sobre un presunto plan para asesinarlo mediante la modalidad de francotirador.

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Incluso, las declaraciones del aspirante presidencial, quien se juega la presidencia en tan solo unos días, generaron una fuerte controversia después de que señalara supuesta participación de funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en el presunto atentado.

Posteriormente, la entidad rechazó las acusaciones y exigió pruebas sobre las afirmaciones realizadas por el abogado y político.

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