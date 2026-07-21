Él era Héctor Ochoa, el compositor paisa que lleva sonando 40 años un solo éxito: El camino de la vida

Murió a los 92 años alejado de los escenarios y los reflectores. Su música, cantada por varias generaciones, permanecerá en la memoria de los de colombianos

Faltaban apenas tres días para que cumpliera 92 años. El hombre que musicalizó los sentimientos de un país entero se despidió de los caminos de la vida, dejando un legado eterno en las fibras más sensibles de la música colombiana.

Su vida pareció estar escrita con la misma partitura de su obra cumbre, esa que les enseñó a él y a sus seguidores a transitar sus caminos existenciales paso a paso. Ochoa nació, en Medellín, el 24 de julio de 1934. Creció en un hogar donde las notas andinas flotaban en el aire gracias a la influencia de su padre, el compositor y profesor de música Eusebio Ochoa Isaza.

De prisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia / Un ángel nos depara sus cuidados / mientras sus manos tejen las distancias.

Apenas siendo un adolescente de 15 años, el joven ya mostraba su inmenso talento al fundar el Trío de Oro junto a su hermano Carlos Alberto y su amigo Román Vélez, presentándose en los radioteatros de Medellín.

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Sin embargo, la inesperada muerte de su padre cambió su destino. La responsabilidad familiar le obligó a alternar sus sueños artísticos con el rigor del sector bancario, llegando a ser gerente del entonces Bancafé en Sonsón (Antioquia). El compositor -como si la vida fuera otra de sus canciones- ya había definido la senda a recorrer: entre balances y oficinas, su corazón seguía cultivanos el sueño de la composición.

Ochoa entendía que la verdadera esencia del camino no radicaba en el éxito material, sino en el calor de los afectos cotidianos. Escribió sobre la familia, el amor y su amada Antioquia con una sensibilidad capaz de desarmar cualquier tristeza.

Y luego cuando somos dos / luchando por un ideal / formamos un nido de amor / refugio que se llama hogar.

Un éxito de varias generaciones

De esa profunda intuición nació "El camino de la vida", una obra grabada por primera vez por el Trío América y que rápidamente se convirtió en otro himno para los colombianos. En sus versos, Ochoa capturó la universalidad de la existencia: el desvelo por los hijos, el orgullo de verlos volar tras sus propias ilusiones y el frío de la soledad cuando llega el momento de la partida.

Su impacto fue tan grande que, en 1999, fue declarada la “Canción Colombiana del Siglo XX”, consolidándose como una pieza infaltable en el patrimonio cultural del país.

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Héctor Ochoa dedicó sus años de madurez a proteger la música andina como director de la fundación “Antioquia le canta a Colombia”. El popular compositor vivió con modestia y coherencia, abrazando hasta el último día el ruego que dejó plasmado en su canción más reconocida.

Es por eso amor mío / que te pido como le pido a Dios / si llego a la vejez que estés conmigo.

Rodeado del respeto de su región, el maestro se despidió de los caminos de la vida en su finca. Hoy, su guitarra guarda silencio. Sin embargo, sus cuerdas y las letras del maestro seguirán vivas, infundiendo identidad, refugio y amor en el corazón de múltiples generaciones de colombianos. Su camino físico ha terminado, pero su música lo traerá de vuelta a la vida cada vez que sea escuchada y cantada.

En la celebración del Día de la Independencia, Paola Jara nos emocionó interpretando Muy antioqueño, una de las obras más bellas del maestro Héctor Ochoa Cárdenas. Hoy recibimos con profundo pesar la noticia de su partida. Esta gran maestro supo interpretar con sensibilidad la… pic.twitter.com/nI2s1UlYwR — Andrés Julián (@AndresJRendonC) July 21, 2026

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