Antes de la hazaña de Rodríguez en 2014, el brasileño Ronaldo fue el último latino en consagrarse como el máximo artillero del gran torneo en 2002

El fútbol latinoamericano siempre se ha caracterizado por el talento de sus delanteros y su capacidad goleadora. Sin embargo, en las últimas décadas, el dominio en la tabla de máximos anotadores del torneo de selecciones más importante del planeta ha cambiado de manos. En medio de esta sequía para el continente, el nombre de James Rodríguez sigue brillando en lo más alto gracias a una hazaña que ningún otro jugador de esta parte del mundo ha logrado replicar en las últimas seis ediciones de la gran cita del balompié.

El histórico Brasil 2014 de James Rodríguez

Corría el año 2014 cuando un joven mediapunta colombiano deslumbró al planeta entero. Con apenas 22 años, James Rodríguez no solo lideró a su selección hasta una histórica instancia de cuartos de final, sino que se consagró como el máximo goleador del torneo con 6 anotaciones.

Desde el espectacular gol de volea contra Uruguay en los octavos de final que le dio la vuelta al mundo hasta definiciones de alta calidad como el ‘globito’ en el 4-1 contra Japón, el cucuteño se adjudicó la prestigiosa Bota de Oro.

Cabe recordar que el registro más reciente, antes del 10 colombiano, data del 2002 cuando Ronaldo Nazário anotó 8 goles en la copa que su Selección terminó alzando al derrotar 2-0 a Alemania en la final.

Un registro intocable para Latinoamérica

Lo que parecía el inicio de una nueva era de figuras sudamericanas en la cima de la tabla de goleadores, con estrellas como Vinicius Junior en Brasil o el mismo Lionel Messi en la edición de este año, terminó convirtiéndose en una fortaleza exclusiva para el colombiano.

Al revisar el historial de las últimas seis ediciones del máximo torneo de fútbol, James Rodríguez se mantiene como el único futbolista latino en conseguir este galardón.

Los artilleros que se han quedado con el premio en las ediciones recientes demuestran el claro dominio del viejo continente:

Alemania 2006: Miroslav Klose (Alemania) - 5 goles

Miroslav Klose (Alemania) - 5 goles Sudáfrica 2010: Thomas Müller (Alemania) - 5 goles

Thomas Müller (Alemania) - 5 goles Brasil 2014: James Rodríguez (Colombia) - 6 goles

James Rodríguez (Colombia) - 6 goles Rusia 2018: Harry Kane (Inglaterra) - 6 goles

Harry Kane (Inglaterra) - 6 goles Catar 2022: Kylian Mbappé (Francia) - 8 goles

Incluso con la reciente conclusión de la gran cita futbolística de 2026, donde el francés Kylian Mbappé volvió a coronarse en la cima de los anotadores con una impresionante marca de 10 goles, ningún atacante de Sudamérica o Concacaf pudo amenazar el trono histórico del mediocampista colombiano.

La vigencia de un legado

El valor del récord de James Rodríguez crece con el paso de los años. Ni los astros argentinos, ni las nuevas joyas brasileñas, ni los letales delanteros uruguayos han podido registrar una producción goleadora similar en una sola edición del campeonato durante los últimos 12 años.

Este dato no solo resalta la magnitud de lo alcanzado por el volante colombiano en tierras brasileñas, sino que deja una pregunta abierta para el futuro de nuestro balompié: ¿cuánto tiempo más tendrá que pasar para que otro talento de la región logre emular la gesta de James y vuelva a reclamar el trono de los goleadores globales? Por ahora, la bandera de este logro le pertenece en exclusiva al '10' de Colombia.

Este contenido del Especial Mundialista Las2orillas cuenta con el auspicio de Bravo Colombia, un cubrimiento periodístico dedicado a las historias, protagonistas y momentos más importantes del torneo. Este es un especial editorial independiente.

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