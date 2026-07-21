- Cómo las mamás de Williams, Ruiz y Yamal les hicieron el quite a las dificultades para llevarlos a la cima del fútbol

María Arthuer, Chari Peña y Sheila Ebana, trabajaron en limpieza y como meseras para criar a sus hijos que este fin de semana levantaron la copa del mundo con España

Corría el minuto 75. España seguía buscando el golpe definitivo. Luis de La Fuente miró al banco y encontró la respuesta. Nico Williams ingresó por Álex Baena con una misión clara: romper el equilibrio de la final. Su entrada cambió por completo el ritmo del partido. El extremo comenzó a atacar los espacios, obligó a la defensa argentina a retroceder y terminó siendo decisivo. En el minuto 106, recibió un balón dentro del área, lo prolongó de cabeza y dejó servido el gol para que Ferran Torres marcara el tanto que le dio a España su segunda Copa del Mundo.

El festejo de Nico no terminó con el pitazo final. Apenas recibió la medalla de campeón, las cámaras lo captaron corriendo hacia la tribuna. No buscaba un compañero ni un entrenador. Buscaba a su madre, María Comfort Arthuer. Cuando la encontró, se quitó la medalla y se la colgó al cuello. El gesto recorrió el mundo porque detrás de esa imagen hay una historia de sacrificio que comenzó mucho antes de que el futbolista naciera.

María Arthuer, la mujer que cruzó el Sahara para cambiar el destino de su familia

María nació en Ghana y, a mediados de los años noventa, decidió abandonar su país junto a su esposo, Félix Williams, para buscar un futuro mejor en Europa. El viaje estuvo marcado por el hambre, la sed y la incertidumbre. La pareja atravesó buena parte del desierto del Sahara, fue víctima de robos y llegó hasta Melilla cuando ella estaba embarazada de Iñaki, hermano mayor de Nico.

Nico Williams es campeón del mundo. Y tras la premiación, va directo a la tribuna a entregarle la medalla a su madre. Ella, que en 1994 salió de Ghana y cruzó parte del Sahara para poder llegar a España en busca de nuevas oportunidades.



Una campeona más. pic.twitter.com/sfwt2vMVst — Juez Central (@Juezcentral) July 20, 2026

Después, consiguieron permanecer en España gracias a una solicitud de asilo y comenzaron una nueva vida en Bilbao. Los primeros años fueron muy difíciles. Félix tuvo que marcharse a Londres para trabajar y enviar dinero a la familia, mientras María sacaba adelante a sus hijos con distintos empleos.

Ese esfuerzo nunca fue olvidado por Nico. Después de la final, volvió a recordarlo con una frase que conmovió a millones: "Yo corro muy rápido, pero nunca correré más que mi madre. Ella escapó de la muerte y cruzó el Sahara para darme una vida mejor".

Por eso, la medalla terminó en el cuello de María y no en el suyo. La historia de la familia Williams ha sido tan inspiradora que incluso dio origen al documental Los Williams, donde se relata el recorrido de los dos hermanos desde sus raíces ghanesas hasta convertirse en referentes del Athletic Club y de dos selecciones nacionales diferentes: España para Nico y Ghana para Iñaki.

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Chari Peña, la madre que nunca dejó solo a Fabián Ruiz

Si Nico encontró su inspiración en María, Fabián Ruiz la encontró en Chari Peña.

El mediocampista fue uno de los jugadores determinantes del campeonato. Ya lo había demostrado en la semifinal frente a Francia, donde dominó el centro del campo y manejó el ritmo del partido. Cuatro días después, lo confirmó en la final, siendo uno de los futbolistas más regulares del equipo español.

Detrás de ese éxito, también hay una madre que hizo todo para sacar adelante a sus tres hijos. Chari Peña trabajó durante años para sostener a su familia y, cuando Fabián ingresó a las divisiones inferiores del Real Betis, el propio club le ofreció empleo como encargada del aseo de camerinos y graderías.

Mientras su hijo entrenaba, ella comenzaba su jornada desde muy temprano limpiando las instalaciones del equipo sevillano.

Aquellos años marcaron profundamente al volante español. El sacrificio de su madre terminó convirtiéndose en uno de los motores de su carrera y fue tan reconocido que el Betis la convirtió en protagonista de una de sus campañas de abonados en 2018, junto al propio Fabián.

Sheila Ebana, la mujer que creyó primero en Lamine Yamal

La tercera historia tiene como protagonista a quien muchos consideran un predestinado a ser el mejor futbolista del mundo: Lamine Yamal.

Con apenas 19 años, el extremo volvió a demostrar que es uno de los jugadores más desequilibrantes del planeta. Durante el torneo, dejó atrás defensores con una facilidad sorprendente y volvió a ser una pieza fundamental en la segunda copa del mundo conseguida por España.

Detrás de ese talento también aparece una madre. Sheila Ebana emigró muy joven a Cataluña buscando mejores oportunidades. Tras separarse del padre de Lamine, asumió buena parte de su crianza, mientras trabajaba en el sector hotelero para sostener a la familia.

Fue ella quien organizó su vida alrededor del sueño de su hijo, acompañándolo a entrenamientos y partidos de las categorías inferiores cuando todavía era un niño.

Hoy, sigue siendo uno de sus mayores apoyos.

Las imágenes de Nico entregando su medalla a María, de Fabián abrazando a Chari y de Lamine celebrando con Sheila recuerdan que detrás de cada campeón -casi siempre- hay una historia silenciosa.

Antes de levantar una Copa del Mundo hubo madres que cruzaron desiertos, limpiaron estadios, trabajaron jornadas interminables o renunciaron a sus propios sueños para que sus hijos pudieran perseguir los suyos. Al final, ese fue uno de los grandes triunfos de España.

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