- El empresario que pagó helicópteros para apagar el fuego en su finca y los alrededores, mientras Tolima sigue en alerta

César Ramos Jr., directivo de ROOTT+CO, pagó seis horas de vuelos, motobombas y apoyo veterinario para apagar los incendios que afectan más de 50.000 hectáreas

Tolima completa casi un mes bajo el fuego. Más de 50.000 hectáreas han sido afectadas por los incendios, las pérdidas agropecuarias llegan a $134.000 millones y más de 160 mil animales están en riesgo. Este domingo, 30 de agosto, todavía hay focos activos mientras las autoridades mantienen el despliegue de equipos terrestres y aéreos.

Un empresario del sector de las confecciones se sumó a la batalla contra las llamas. Hace una semana, el fuego llegó a Gualanday y amenazó la finca de César Ramos Jr., directivo de ROOTT+CO. En medio de la emergencia, Ramos se desplazó hasta la zona y decidió convertir sus propios recursos y contactos en una operación para combatir las llamas.

Fueron seis horas de vuelo que arrojaron 45 descargas de agua que sumaron 30.000 litros.

Financió cuatro horas de vuelo y, mediante una campaña de recaudación, consiguió otras dos. En total fueron seis horas de operación aérea y 45 descargas de agua sobre sectores a los que los equipos terrestres no podían llegar. Se calcula que desde los helicópteros fueron lanzados cerca de 30.000 litros de agua.

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Las llamas, sin embargo, siguieron creciendo en otras zonas del departamento. Al 27 de agosto, el Gobierno reportaba más de 50.000 hectáreas afectadas, cerca de 28.000 de ellas agropecuarias. Además, 2.660 productores en dificultades y pérdidas de $134.000 millones.

También había 163.000 animales en riesgo por falta de alimento y agua, con afectaciones en 23 municipios y 507 veredas. Dos días después, el departamento completaba 29 días de emergencia y mantenía nueve incendios activos en nueve municipios.



Tolima en llamas



El empresario relató que el incendio se acercó a una gasolinera y un carrotanque con líquido inflamable en la vía Panamericana, que tuvo que ser cerrada temporalmente. Campesinos, comerciantes, voluntarios y bomberos se enfrentaban a terrenos imposibles de escalar.

Ante la amenaza, Ramos pagó de su bolsillo cuatro horas de vuelo y consiguió dos horas adicionales mediante una campaña con su empresa. De ese modo, se hicieron 45 descargas con el sistema Bambi Bucket y lanzaron cerca de 30.000 litros de agua sobre las llamas. También gestionó motobombas y equipos de alta presión para los equipos que trabajaban en tierra.

La cruzada no terminó en apagar el fuego. Además, el empresario coordinó con la Universidad del Tolima el despliegue de apoyo veterinario para rescatar y atender fauna silvestre afectada, entre ella zarigüeyas con quemaduras graves.

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Los incendios forestales en Tolima han llegado a 23 municipios y 507 veredas. Más de 28.000 hectáreas agropecuarias han sido afectadas.

¿Quién es el empresario Ramos?

César Adolfo Ramos Moreno es el fundador y representante legal de ROOTT+CO, empresa tolimense de confecciones. La compañía nació en Ibagué en 1996 y tuvo ingresos superiores a $140.000 millones en 2025.

Ramos arrancó en el comercio ayudando a su familia en un almacén del centro de Ibagué. Después estudió Administración de Empresas en la Universidad del Tolima y creó ROOTT+CO junto con su hermano.

Hace unos días, además, se convirtió en uno de los hombres que desde la empresa privada se ha sumado a las autoridades nacionales y locales y a los ciudadanos del común para apagar los incendios que tienen a Tolima en alerta desde hace casi un mes.

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