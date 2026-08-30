La infidelidad de Nicolás Petro prendió el incendio que tiene enfrentadas y cerca de la cárcel a su esposa y a su ex

Day Vásquez fue la pareja oficial en la posesión presidencial pero la infidelidad del primogénito Petro los separó, desde entonces se propuso no dejarlos tranquilos

El 7 de agosto de 2022, Nicolás Petro cerró la caminata familiar desde el Palacio de San Carlos hasta la Plaza de Bolívar tomado de la mano de Day Vásquez, su esposa desde 2019. Delante de ellos avanzaba la familia extensa de Gustavo Petro, encabezada por el electo presidente y su entonces esposa Verónica Alcocer, el hijo mayor del presidente electo, nacido de su primer matrimonio con la sucreña Katia Burgos en 1985. Mientras Roy Barreras, quien para la fecha era el presidente del Congreso, tomaba el juramento presidencial ante una plaza colmada, Nicolás Petro Burgos y la barranquillera Day Vásquez proyectaban la imagen de una pareja armoniosa que luego de ese día no duraría tres meses más.

En la posesión presidencial de Gustavo Petro, su hijo Nicolás asistió con su entonces pareja, Day Vásquez, relación que tres meses después llegó a su fin.

En octubre de 2022, dos meses después de la posesión, Day viajó por sorpresa a Bogotá sin avisarle a Nicolás. Llegó al apartamento que compartían y lo encontró en la sala junto a su amiga Laura Ojeda. No hacían nada indebido en ese instante, pero la sola presencia de las dos personas juntas confirmó lo que Day llevaba meses sospechando. Day se encerró en su casa de Barranquilla durante casi tres meses, sin contarle a sus padres ni a nadie más lo que había visto. De ese aislamiento salió una mujer decidida a probar la infidelidad con métodos propios de una investigación policial, una decisión que terminó definiendo el resto de su historia judicial y personal.

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Antes de esa escena hubo otra vida en la que no tenían los privilegios que luego los metería en problemas a ella y a su entonces esposo Nicolás Petro quien había llegado a Barranquilla después de que su propio padre, entonces alcalde de Bogotá, lo sacara de la capital por un presunto escándalo de corrupción. La pareja vivió durante un año en el barrio Santo Domingo de Guzmán, estrato uno, en casa de la familia de Day. De ahí se lanzó a la Asamblea del Atlántico con una campaña centrada en combatir la corrupción. Laura Ojeda, estudiante de derecho conocida por su paso por el reality Protagonistas de Nuestra Tele, entró en ese círculo como la mejor amiga de Day, tan cercana que llegó a vivir en su casa, en el penthouse de Alto Prado, en Barranquilla, con terraza de ciento setenta metros cuadrados y brisa del río Magdalena, adonde Nicolás Petro Burgos vivía lujosamente con Day Vásquez, al parecer con plata que debería haber llegado a la campaña presidencial.

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Dos meses después de confirmar la infidelidad de Nicolás, en febrero de 2023, como venganza, Day le contó al presidente Gustavo Petro, los manejos irregulares de su hijo durante la campaña en la Costa Caribe. La captura, la imputación y el juicio llegaron después. Para cuando el país conoció oficialmente a Laura como la nueva pareja de Nicolás, Day ya había empezado a armar la guerra contra su infiel esposo y su traicionera amiga, decisión que dio origen a la disputa judicial entre las examigas que hoy corre paralela al proceso contra Nicolás Petro, quien afronta juicio por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y peculado por apropiación.

Nicolás Petro y Day Vásquez se casaron por lo civil en abril de 2019.

La primera intervención de Day Vásquez contra Laura Ojeda

Según la Fiscalía, entre diciembre de 2022 y enero de 2023 Day pagó unos veinte millones de pesos a un tercero, contactado a través de una amiga suya en la Policía, para acceder a la agenda de WhatsApp de Laura, elaborar un perfil de sus movimientos y consultar su licencia de conducción, sus matrículas inmobiliarias y sus procesos ante la justicia. Ella misma reconoció en una diligencia que el objetivo era confirmar desde cuándo su esposo le era infiel. La mejor amiga de Laura Ojeda, Génesis Olave, también habría sido intervenida para rastrear su comunicación con Ojeda.

Day fue imputada el 13 de junio de 2024 por violar los datos personales de ambas mujeres. No aceptó los cargos, y en mayo de 2025 quedó formalmente llamada a juicio por lo ocurrido con Laura Ojeda.

Laura Ojeda y Nicolás Petro se casaron en junio de 2026.

Laura también interviene los celulares de Day Vásquez

El giro llegó cuando la Fiscalía, al revisar el teléfono que le incautó a Ojeda en el operativo donde capturaron a Nicolás Petro en julio de 2023, encontró indicios de que ella habría clonado la tarjeta SIM de Day para interceptar sus mensajes de texto, sus llamadas y hasta los códigos de verificación de sus cuentas. La examiga que había denunciado apareció entonces como investigada, y la denunciada, como víctima.

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Quien representa a Laura Ojeda en ese proceso es Alejandro Carranza, el mismo abogado que defiende a Nicolás Petro en el juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos y que también representa los intereses de Gustavo Petro en distintos frentes. Del otro lado está Alait Freja, abogado de Day Vásquez, que ha denunciado a Carranza y a Nicolás Petro por injuria, calumnia y hostigamiento, en una guerra jurídica que ya no cabe en un solo expediente.

Nicolás Petro y Day Vásquez fueron capturados a mediados de 2023 acusados de lavados de activos y otros delitos.

La audiencia contra Ojeda debía celebrarse el 12 de mayo de 2026. Se aplazó porque ella presentó una incapacidad médica de siete días. Se reprogramó y volvió a caerse. El 23 de julio se cayó una tercera vez, esta vez por la salida de la fiscal Lucy Marcela Laborde del cargo. Nicolás Petro salió en defensa de su esposa y calificó el proceso como una persecución de la Fiscalía, la misma que, según él, lo presionó para declarar contra su padre. Carranza cuestionó la actuación de la fiscal saliente y sugirió que la imputación contra Ojeda respondía más a la estrategia judicial del caso de Nicolás que a un delito real. Day, mientras tanto, mantiene vigente el principio de oportunidad que negoció con la Fiscalía, obtuvo la libertad plena en abril de 2026 y solo conserva activo, de los cargos que enfrentaba, el de violación de datos personales.

Ese cargo es exactamente el mismo que ahora pesa sobre Laura Ojeda. Dos examigas, convertidas en denunciante y denunciada por partida doble, podrían terminar respondiendo ante la justicia por idéntico delito y con la cárcel como posibilidad real para cualquiera de ellas mientras que le juicio contra Nicolás Petro, el hombre que las dividió, avanza en Barranquilla y se entrteje su camino a una fuerte condena.

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