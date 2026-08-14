- El duro de los Bomberos de Bogotá que arrancó rumbo al Tolima para enfrentar los incendios forestales

Con casi 20 años de experiencia un grupo de Bomberos Bogotá viajó al Tolima bajo el liderazgo de Freddy Noguera

Todavía no habían terminado de apagarse las alarmas en Bogotá no queda claro de qué son esas alarmas cuando otro grupo de bomberos emprendió el camino hacia Tolima. Esta vez no iban detrás de una estructura colapsada ni de personas atrapadas entre los escombros. Su enemigo estaba en la montaña: las llamas de los incendios forestales que avanzaban por distintos puntos del departamento.

El jueves 13 de agosto, 15 integrantes del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá —13 hombres y dos mujeres— salieron por carretera hacia Tolima para sumarse a las labores de control de las llamas. Viajaron con cuatro vehículos, entre ellos un furgón cargado con motobombas y herramientas especializadas, una cuatrimoto, una camioneta y vehículos de respuesta.

La operación fue activada por la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, siguiendo instrucciones del alcalde Carlos Fernando Galán.

Colombia, nuevamente nos necesita.



Fuimos activados hoy, a través de la @DNBomberosCol, para apoyar la labor de control y extinción de los incendios forestales que se están presentando en el departamento del Tolima.



Por instrucciones de nuestro alcalde mayor, @CarlosFGalan en… pic.twitter.com/7pfvm3eIBb — Paula Ximena Henao Escobar (@PaulaXHenaoE) August 13, 2026

Al frente de este equipo está el sargento Freddy Noguera, líder del Grupo Especializado en la Gestión Integral del Riesgo contra Incendios Forestales de Bomberos Bogotá. No es un grupo improvisado para responder a la emergencia del momento. Detrás de los uniformes que ahora viajan hacia Tolima hay dos décadas de entrenamiento, desplazamientos y experiencias en algunos de los incendios más difíciles que han enfrentado los bomberos colombianos.

Un grupo que nació para perseguir el fuego

La historia de esta especialidad comenzó en marzo de 2007, cuando Bomberos Bogotá creó el grupo especializado para atender incendios forestales. Ese mismo año comenzó a apoyar emergencias fuera de la capital y, con el paso del tiempo, terminó convirtiéndose en uno de los equipos de referencia del país para este tipo de operaciones.

Su misión va mucho más allá de apagar llamas. El grupo trabaja en conocimiento, reducción y manejo del riesgo, realiza verificaciones de columnas de humo en los cerros de Bogotá y capacita a comunidades para prevenir y responder ante incendios en zonas de vegetación.

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Su capacidad, además, le permite ser movilizado a emergencias de gran magnitud dentro y fuera del país. En su hoja de ruta aparecen incendios en Villa de Leyva, donde en 2010 cerca de 400 socorristas trabajaron durante diez días para controlar un fuego que consumió unas 1.500 hectáreas del santuario de flora y fauna de Iguaque.

Cinco años después, en 2015, regresaron a la misma zona, mientras que en 2019 estuvieron precisamente en Tolima, trabajando en Coello y Honda. En esa misión atendieron incluso animales afectados por las llamas.

Uno de los capítulos más exigentes ocurrió en 2017, cuando el grupo fue enviado a Chile para ayudar a combatir los enormes incendios que afectaron la zona central del país. Durante casi dos semanas, trabajaron en una emergencia que llegó a consumir 375.000 hectáreas.

Noguera también ha llevado su preparación fuera de Colombia. En 2021, junto con el sargento Danny Peñaloza, participó en una pasantía de 60 días con el Servicio Forestal de Estados Unidos en California, enfrentando emergencias de gran magnitud y jornadas que podían extenderse entre 16 y 30 horas en terreno.

La experiencia dejó una idea que resume bien la naturaleza de su oficio: combatir un incendio forestal exige una preparación física cercana a la de un deportista de alto rendimiento, además de disciplina y conocimiento técnico

Ahora, con los incendios que amenazan extensas zonas de Tolima, esa experiencia vuelve a ponerse a prueba. El departamento enfrenta una de sus jornadas más difíciles de la temporada, con 39 incendios activos en 18 municipios, mientras equipos terrestres y aeronaves trabajan para contener las llamas.

Mientras Bogotá mantiene operativas sus estaciones y equipos de emergencia, Noguera y su grupo camino hacia las llamas de las que los demás huyen. No es la primera vez que siguen el fuego lejos de casa. La misión es, siempre, la misma: llegar antes de que las llamas se conviertan en una tragedia mayor.

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