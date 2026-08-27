153 mil afectados y 3 mil colegios golpeados: las cifras que dejan a los niños como víctimas silenciosas del terremoto

En un foro de Aldeas Infantiles SOS en Colombia se puso sobre la mesa que la niñez no puede seguir siendo la víctima silenciosa de las emergencias en el país

En un país cada vez más golpeado por crisis humanitarias, desastres naturales y situaciones de violencia que afectan a las comunidades más vulnerables, hay una población que suele cargar con las consecuencias más profundas: la niñez. El terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto de 2026 y dejó miles de familias afectadas volvió a poner sobre la mesa una pregunta urgente: ¿está el país preparado para proteger a niñas, niños y adolescentes en medio de una emergencia?

Con ese propósito, Aldeas Infantiles SOS realizó el pasado 19 de agosto el Foro nacional de acción humanitaria para la protección de la niñez en contextos de emergencia en Colombia, un espacio que contó con el apoyo de El Espectador y la Pontificia Universidad Javeriana.

El encuentro reunió a representantes de entidades públicas, organismos de cooperación internacional, agencias del Sistema de Naciones Unidas, academia, organizaciones humanitarias y sociedad civil para debatir sobre la necesidad de poner a la niñez en el centro de la acción humanitaria.

Más allá del análisis, el foro buscó identificar prioridades compartidas y construir respuestas más articuladas, sostenibles y enfocadas en la protección de niñas, niños y adolescentes en los territorios más afectados por las crisis.

Entre los participantes estuvieron representantes de organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la infancia como Acnur, Fundación Plan, Unicef y World Vision, además de voceros de la Universidad Javeriana y la Defensoría del Pueblo.

Mire la grabación completa de este encuentro aquí.

Situación actual de la acción humanitaria en Colombia

Durante el foro, las cifras presentadas evidenciaron la dimensión del desafío.

Ana María Sánchez, defensora delegada para la infancia y la vejez de la Defensoría del Pueblo, señaló que entre enero de 2025 y mediados de 2026 se emitieron 37 alertas tempranas relacionadas con afectaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes. De ellas, 35 estuvieron asociadas a situaciones de reclutamiento, uso y utilización de menores, con más de 400 casos registrados tan solo el año pasado.

La funcionaria insistió en la necesidad de fortalecer la atención psicosocial, proteger los entornos donde viven los menores y garantizar la continuidad educativa y alimentaria. También advirtió que las respuestas no pueden ser homogéneas, sino adaptadas a las realidades de cada territorio.

A la preocupación por la situación de la infancia se suma otro reto: la reducción de los recursos para atender las emergencias.

Tanya Chapuisat, representante de Unicef en Colombia, alertó que durante el último año los recursos internacionales destinados a la acción humanitaria en el país disminuyeron entre un 30% y un 40%. Según explicó, este escenario obliga a focalizar mejor la ayuda, basarla en evidencia y fortalecer la resiliencia de las comunidades.

Chapuisat destacó además el papel fundamental de los primeros respondientes, líderes comunitarios, docentes y gobiernos locales, y defendió la importancia de implementar un enfoque “nexus”, que permita articular la respuesta inmediata con procesos de construcción de paz y desarrollo de largo plazo.

La importancia de responder de manera diferenciada también fue resaltada por María Fernanda Ariza, directora de investigación y lineamientos técnicos de Fundación Plan.

Ariza recordó que el enfoque de género debe estar presente en toda intervención humanitaria y propuso cinco líneas de acción prioritarias: evaluación de necesidades, gestión de casos, espacios protectores para la niñez, mecanismos comunitarios de protección y kits diferenciados según cada contexto de emergencia.

Desde la perspectiva psicosocial, Diana Betancourt, psicóloga y docente de la Universidad Javeriana, señaló que las emergencias se experimentan primero en el cuerpo. Por eso, explicó, las respuestas deben evitar tanto normalizar lo excepcional como patologizar las reacciones naturales que generan las crisis, entendiendo que cada persona afronta el miedo, la pérdida y el duelo de manera distinta.

La reflexión fue complementada por Ricardo Rico, director de innovación, proyectos y evidencia de Aldeas Infantiles SOS, quien planteó la necesidad de proteger el cuidado como eje central de la acción humanitaria.

Según Rico, las emergencias deterioran las condiciones de cuidado de niñas y niños, por lo que cualquier respuesta debe orientarse a restablecerlas y fortalecerlas a futuro. También destacó que estos momentos críticos deben convertirse en una oportunidad para construir mecanismos sólidos de protección y no respuestas improvisadas.

Los participantes coincidieron en que todavía persisten barreras institucionales y operativas que dificultan activar respuestas rápidas y efectivas para la niñez cuando ocurre una emergencia.

Lea también: La infancia en emergencia, columna de opinión del director nacional de Aldeas Infantiles SOS.

“Cuando una comunidad se desplaza o queda confinada, quienes pagan el costo más alto son los niños y las niñas. Pierden acceso a la educación, su rutina, servicios de salud y, en muchos casos, a sus entornos de protección. Colombia no puede normalizar que una emergencia humanitaria ocurra cada dos días. Este foro tuvo como objetivo traducir la preocupación en acciones concretas para proteger a la niñez y fortalecer la capacidad de respuesta del país frente a las emergencias”, afirmó Esteban Reyes, director nacional de Aldeas Infantiles SOS Colombia.

Lee de Aldeas Infantiles SOS: Acción Humanitaria: fortalecer el cuidado en situaciones de emergencia.

Un decálogo para que la niñez sea prioridad en las emergencias

Como resultado del encuentro, Aldeas Infantiles SOS presentará un decálogo que recogerá las principales conclusiones de los tres paneles desarrollados durante el foro.

El documento incluirá diez recomendaciones estratégicas orientadas a guiar la actuación de los distintos actores involucrados en la atención de niñas, niños y adolescentes afectados por situaciones de emergencia.

La organización espera que esta herramienta se convierta en una hoja de ruta para fortalecer la coordinación interinstitucional, orientar la toma de decisiones, promover intervenciones basadas en evidencia e impulsar respuestas más oportunas, integrales y sostenibles para la infancia en Colombia.

El terremoto que volvió a encender las alarmas

La urgencia de esta conversación quedó en evidencia tras el terremoto ocurrido el lunes 10 de agosto de 2026.

Ese día, un sismo de magnitud 7,4 con epicentro en el municipio de San José del Palmar, Chocó, sacudió el occidente del país y dejó una devastadora estela de afectaciones: 15 departamentos impactados, más de 153 mil personas afectadas, más de 31 mil viviendas destruidas y más de 300 fallecidos.

La emergencia también golpeó fuertemente al sistema educativo. De acuerdo con las autoridades, cerca de 3.000 instituciones educativas resultaron afectadas, comprometiendo la continuidad escolar de miles de niñas, niños y adolescentes.

El desastre volvió a demostrar la necesidad de fortalecer las capacidades de respuesta para proteger de manera prioritaria a la niñez en contextos de crisis.

“Frente a situaciones como la que hoy enfrentan las familias de Chocó, Valle del Cauca y otros departamentos del país, Aldeas Infantiles SOS mantiene activa su respuesta humanitaria. Su trabajo busca prevenir la separación familiar y garantizar la protección de cada niña, niño y adolescente afectado”, explican desde la organización.

Por último, recuerdan que “en las emergencias, la ayuda pasa, pero el cuidado permanece. Y tú puedes ayudarnos a cuidar. DONA AHORA. Tu donación contribuye a que una niña o un niño reciba protección, acompañamiento emocional y la oportunidad de seguir siendo niña o niño”.

Con información de Aldeas Infantiles SOS Colombia*

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