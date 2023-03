Pagar para besarla: El emprendimiento de Marbelle que seguramente la llevará a la ruina

.Publicidad.

En los últimos meses Marbelle no ha parado de dar de qué hablar y esta vez no por sus polémicas declaraciones o trinos que suele hacer, si no sus coloridos looks en el programa La Descarga, en el que es jurado y mentora. Además las diferentes escenas que ha protagonizado, como los besos con algunos de los participantes del reality la han hecho blanco de críticas.

En una de las recientes presentaciones, la cantante se volvió a dar un beso con uno de los concursantes, sin embargo, diferente a las anteriores situaciones, Marbelle se vio muy sorprendida.

Hace algunas semanas, la reina de la tecnocarrilera se había presentado junto al participante venezolano Mel, en medio de su interpretación se sintió la química entre los dos cantantes, pero al final no pasó a mayores.

En la noche del miércoles, una vez más realizaron un show juntos solo que esta vez sí tuvo final feliz para el venezolano. Los cantantes decidieron interpretar la canción ‘Probablemente’, de Christian Nodal. Cuando ya estaban por terminar su presentación, el integrante del equipo de la vallecaucana se abalanzó sobre ella para besarla inesperadamente.

Ante esto, Marbelle aseguró que si bien el beso era planeado debía ocurrir de esa manera, razón por la que se le vio realmente sorprendida. Los comentarios por parte de los otros jurados no se hicieron esperar, aunque principalmente se burlaron de la situación, también destacaron la conexión que había entre Mel y Marbelle.

Cuando se creía que el tema había cerrado, Marbelle confesó a modo de broma que su nuevo emprendimiento sería “un puestico de besos”, a lo que Maía aseguró que le iría muy bien, esto sin tener en cuenta que la popularidad de la vallecaucana en los últimos meses no ha sido la mejor.