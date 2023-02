.Publicidad.

Hace algunas semanas, Marbelle protagonizó una polémica al casi besarse con uno de los participantes del concurso musical ‘La Descarga’ en el cual es mentora y jurado. Cabe resaltar que la cantante tiene una relación con el futbolista Sebastián Salazar, sin embargo, esto no ha sido impedimento para que ella coquetee con los concursantes que hacen parte de su equipo.

En la más reciente presentación de la intérprete de ‘Collar de perlas’ junto a su “protegido” de la semana, Jose Miel, sorprendió a más de un seguidor.

Marbelle y Jose Miel interpretaron la canción ‘A quien le importa’, durante esta sus looks y su derroche de energía los hicieron merecedores de muchos aplausos, sin embargo, cerraron con un beso el cual hizo que la quijada de muchos se cayera.

En el campamento, lugar en el que conviven todos los concursantes del reality, dijeron que José Miel había logrado lo que Mel, el participante con el que también casi se besa la mentora, no logró.

Además de llevarse varios halagos por parte de los jurados, quien estaba más sorprendida

era Maía “¡oh my god! No le dio beso a Mel, pero sí a Jose Miel. Todos queremos que nos acepten, pero por dónde tenemos que comenzar es aceptarnos nosotros y esta canción invita a esto. Me encanta y yo casi me privo con ese beso, machi a lo Madonna, no te creas”.

Ante la emoción de los jurados y demás concursantes Marbelle explicó la razón por la que beso a Jose Miel “nos han puesto aquí con unos chicos que se nos han robado el corazón, se nos han robado el alma y es un beso de amor, de mucho amor y de abrir los ojos a muchas cosas también” expresó.

Sin embargo, en redes sociales el acto no fue bien recibido por los seguidores de ‘La Descarga’.“Este mundo se está convirtiendo en sodoma y gomorra”, “¿Qué es esto? Nada que ver, ya se están pasando. No se olviden que están en horario familiar”, “De quinta lo de Marbelle”, “Que pereza esa doña”, son algunos de los comentarios que se destacan en la publicación de Instagram del programa, en la que mostraron el momento exacto del beso.