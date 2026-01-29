- El emblemático colegio de Boyacá que cerró sus puertas por falta de alumnos

El colegio Comfaboy de Duitama fue parte del proyecto de expansión de la Caja de Compensación de Boyacá y destacó por sus altos niveles académicos

La triste noticia del 2026 para los boyacenses es que el colegio Comfaboy de Duitama no seguirá funcionando desde este año. Los directivos del colegio reconocieron que no se alcanzó a matricular la suficiente cantidad de estudiantes para que el colegio pudiera seguir sosteniéndose, una situación que se venía presentando desde hace varios años, presuntamente efecto de las bajas tasas de natalidad que ha tenido el país en los últimos años.

El colegio Comfaboy de Duitama hizo parte del proyecto de llevar los servicios de la caja de compensación de Boyacá más allá de Tunja. En el año 1973 adquirieron un lote en Sogamoso y una casa en Duitama con el propósito de construir instalaciones de mercadeo, salud, capacitación y administración para los boyacenses.

Primera locación de la Caja de Compensación de Boyacá en el reconocido Hotel Centenario de Tunja

Desde entonces, el colegio Comfaboy de Duitama empezó a ser reconocido por su alto nivel académico en los cursos de prejardín hasta grado quinto. Según el Ministerio de Educación, el hermano mayor del Comfaboy de Duitama, es decir, el Comfaboy de Tunja, se encuentra con percentiles de desempeño sobre el 80% respecto a todo el país. Aunque los directivos del Comfaboy Duitama intentaron realizar diferentes actividades para incentivar el ingreso de nuevos alumnos al colegio, los esfuerzos no dieron los resultados esperados.

Colegio Comfaboy en Duitama

En su último año de funcionamiento, un estudiante de grado prejardín pagaba según la categoría de afiliación en la que se encontrara su acudiente. El más económico (Categoría A) pagaba una pensión mensual de $190.000 y una matrícula de $245.000 que le incluía el carné y la papelería, mientras que el más costoso, un alumno también de prejardín pero no inscrito en Comfaboy, pagaba una matrícula de $480.000 y una pensión mensual de $430.000.

Para el año 2026, el colegio solo tenía proyectados a 150 estudiantes dentro de su plantel. Por esta razón, con los recursos que Comfaboy, en cabeza de Fredy Geovanny Garcíaherreros Russi, le destinaba al colegio de Duitama, prefirieron darle un bono educativo de $70.000 a cada afiliado y 45.000 pares de zapatos a los niños de Boyacá.

Los padres de familia de los 150 estudiantes alzaron sus voces de rechazo ante la decisión de cerrar el plantel educativo. Aseguran que el colegio nunca les mostró las cifras de que realmente estaban en quiebra.

La clausura del Comfaboy de Duitama se une a la despedida de emblemáticos colegios como la Presentación Sans Facon, de Bogotá, que había estado abierto desde 1935. La Congregación de Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen, Provincia de Bogotá, quienes también dijeron estar en una situación “insostenible”.

