Una universidad del Opus Dei en Colombia se metió en el listado de las mejores del mundo

La Sabana, fundada en 1979 por Octavio Arismendi como parte de la misión en Colombia de José María Escrivá de Balaguer, se codea con Andes, Nacional y Javeriana

El prestigioso ranking QS ratificó que la Universidad de La Sabana lleva cuatro años dentro de la lista de las 1000 mejores universidades del mundo. La clasificación anual publicada por la gigante compañía británica QuacquarelliSymonds evalúa 1500 universidades de 100 lugares del mundo. Dentro de la lista también se encuentran otras siete instituciones colombianas, entre ellas, las que históricamente siempre han punteado todos los rankings: Los Andes, la Nacional y la Javeriana.

La Sabana llama la atención dentro de la lista por ser la más joven de la lista, fundada en 1979 por el abogado paisa Octavio Arizmendi bajo la dirección de Monseñor Escrivá de Balaguer, como parte del proyecto de traer a Colombia el Opus Dei, la rama más conservadora de la Iglesia Católica.

Josemaría Escrivá de Balaguer

La idea de Balaguer era quitar cualquier contaminación política de la religión y dejar la rosa pura del catolicismo, donde la familia numerosa y sin regulación de métodos anticonceptivos jugaban un rol central.

No obstante, los privilegios de los que gozaba el Opus Dei se vieron intervenidos en el 2022 cuando el papa Francisco, fiel a sus concepciones progresistas de la Iglesia, le puso el ojo a esta doctrina, considerándola una secta que tenía que rendirle cuentas al Vaticano para seguir funcionando.

Escrivá de Balaguer estuvo tan apersonado de la construcción del campus de La Sabana, que viajó desde España hasta Chía para vigilar que la construcción del megacampus del centro educativo más grande de su proyecto no tuviera ningún contratiempo.

Campus de la Universidad de La Sabana

Pero esta no fue la única obra del Opus Dei en Colombia; también nacieron espacios para obreros, campesinos, mujeres de servicio doméstico, como lo son los ubicados en La Ceja, Antioquia; la famosa Casona en Silvania, Cundinamarca; en Cartagena y el Centro Cultural Monteverde en el barrio Kennedy en Bogotá. Al día de hoy, el movimiento religioso de Monseñor Escrivá de Balaguer cuenta con 2000 fieles en Colombia.

La comunidad no llega a ser tan numerosa, puesto que muchos fallan en el intento de practicar una vida regida por el Opus Dei, en tanto que abstenerse de las tentaciones, como lo solicita la exigente práctica de la logia, no solo resulta difícil, sino contradictorio con la vida humana. Es por eso que Balaguer le apostó al proyecto educativo como una preparación para el ingreso a las filas del Opus Dei.

Aun así, La Sabana se concibe como una institución autónoma que no es oficialmente católica. De ahí que, desde la apertura de sus puertas, haya estado en la vanguardia de la educación, como se vio, por ejemplo, cuando amplió su portafolio académico ofreciendo cursos, especializaciones y hasta un doctorado en Inteligencia Artificial de la mano de docentes altamente calificados que no mezclan sus creencias religiosas con sus clases.

Por esto no es de extrañar que siga ocupando un lugar entre las instituciones más prestigiosas del país, como lo soñó Monseñor Escrivá, quien consumó en el hermoso campus ubicado en Chía, Cundinamarca, su proyecto educativo en Colombia.

