Cien pequeños colegios privados de Bogotá están en riesgo de cerrar sus puertas por el alza del salario mínimo

La alarma la prendió Carlos Ramos delegado de la Mesa Distrital y el efecto del aumento del 23,7% se verá en instituciones de barrio con menos 30 estudiantes

Carlos Roberto Ramos Torres, delegado de la mesa Distrital de colegios privados de Bogotá, emitió una advertencia sobre la grave situación por la cual están atravesando los colegios privados en Bogotá desde hace varios años, pero la crisis se hace más evidente con el incremento del salario mínimo que decreto el Gobierno de Gustavo petro del 23,7% el pasado mes de diciembre de 2025. Según Ramos Torres, desde hace varios años las instituciones educativas del sector privado en Bogotá han cargado con una serie de complicaciones debido al modelo de negocio y la reducción en la tasa de natalidad.

A toda esa problemática se le suman los cambios de las nuevas tendencias educativas, la educación virtual y ahora el incremento del salario mínimo o vital como lo llamó el presidente Gustavo Petro del 23,7%, lo que pone en riesgo hasta el punto de cerrar sus puertas a varios colegios privados de Bogotá, sobre todo a las instituciones más pequeñas, aproximadamente unos 100 que tienen menos 30 estudiantes, se podrían ver abocados a clausurar su actividad educativa, indicó el delegado de la mesa Distrital de colegios privados de Bogotá Carlos Ramos.

De acuerdo con los cálculos realizados por los agremiados del sistema educativo, con el salario mínimo de dos millones e pesos, un colegio de estrato 3 que tenga unos 275 alumnos que paguen una pensión de $160.000, con un aumento proyectado para 2026 de un 12% para 10 meses, los ingresos mensuales tan sólo alcanzarían $44.000.000 millones frente a los egresos que serian de $41.441.760 millones, dejando un superávit de unos $2.558.240 millones.

Mientras que, con un incremento del 22,7% del salario mínimo sin incluir el auxilio de transporte quedando en $1.750.905 millones, ese mismo colegio, pasaría de obtener ganancias cercanas a 2,5 millones a tener pérdidas superiores a los $700.000 de acuerdo con los análisis realizados por el gremio educativo.

Ramos Torres también señaló que, la crisis de los colegios privados en Bogotá, está asociada a varios factores como: culturales, sociales y demográficos, entre los que se encuentra la disminución del número de alumnos, muchos de ellos han emigrado a la educación remota no presencial y toda esa problemática junta está acabando con los colegios privado, los esta llevando al cierre definitivo.

La crisis de la educación en la capital del país, se presenta desde 2020 con la emergencia sanitaria, cuando la ciudad contaba con 1,700 instituciones educativas privadas en funcionamiento de acuerdo con el Sistema Nacional de Información de Educación Básica y Media (Sineb). En 2022, ese número se redujo a 1.570 colegios privados y según datos de la Secretaría de Educación del Distrito desde 2023 a la fecha en Bogotá han cerrado sus puertas 134 instituciones educativas entre públicas y privadas.

En 2024, fueron registradas tan sólo 1.457 colegios privados en funcionamiento y se reportó el cierre de 26 instituciones y a finales de 2025 se anunció el cierre de otros 35 colegios privados. Según la Secretaría de Educación de Bogotá en cabeza de Isabel Segovia, quienes han hecho seguimiento a la clausura de los colegios, los cierres fueron definitivos y verificados por la entidad en los últimos años. Los datos son parte de la información de los registros que periódicamente realiza la entidad sobre oferta educativa y su comportamiento en la ciudad.

En ese sentido, los cierres pueden obedecer a varios factores como: el demográfico, administrativos y financiero. Ante este oscuro panorama de los colegios privados en Bogotá, la Secretaría de Educación del Distrito ha tomado cartas en el asunto, con el fin de garantizar la educación y la continuidad de los estudiantes afectados, ofreciendo traslado a otras instituciones educativas.

