Moverse entre Bogotá y Medellín se volvió algo tan cotidiano que los ejecutivos, estudiantes, turistas y viajeros frecuentes llenan aviones que despegan casi cada diez minutos entre ambas ciudades. Esa dinámica terminó por poner a Colombia en el radar de la aviación mundial, al colar esta ruta interna entre las más transitadas del planeta. Son 6 las aerolíneas (Avianca, Latam, JetSmart, Wingo, Clic Air y Satena) que hacen este trayecto de media hora en Colombia y cuyos vuelos salen cada 10 minutos o bien de El Dorado o del Puente Aéreo en Bogotá.

Según el informe Air Travel Statistics 2025 de la consultora especializada OAG, la ruta Bogotá–Medellín se ubicó dentro del top 10 de las más frecuentes del mundo, con 101 vuelos diarios programados durante 2025. El dato la pone al nivel de corredores aéreos históricos de Asia y Oceanía, y la consolida como la conexión doméstica más activa de América Latina. En ese contexto, Bogotá–Medellín aparece junto a trayectos como Jeju–Seúl Gimpo y Melbourne–Sídney, que lideran el ranking mundial de frecuencias.

Un corredor que no se detiene

De acuerdo con OAG, la ruta entre la capital del país y Medellín tuvo alrededor de 6,2 millones de asientos disponibles en 2025, siendo, por ejemplo, la ruta más demandada de Satena con al menos 58 frecuencias semanales entre las dos ciudades, saliendo del Puente Aéreo en Bogotá y aterrizando directamente en el aereopuerto Olaya Herrera en el corazón de Medellin. Por tanto, la propuesta de la aerolínea estatal evita el largo y costoso traslado en taxi indivual de casi 80 mil pesos desde el aeropuerto de Rionegro, a las afueras de la capital antioqueña.

Por otra parte, Avianca también concentra una participación relevante, apoyada en su red principal y en su operación regional a través de Clic Air, aerolínea que funciona como su aliado estratégico en rutas de alta rotación y trayectos de corto alcance.

Clic Air, antes conocida como EasyFly, opera vuelos bajo código compartido con Avianca Express, utilizando aeronaves ATR para cubrir parte de la demanda. Esta alianza ha permitido aumentar frecuencias y ampliar la cobertura operativa en al menos 10 vuelos diarios adicionales en comparación con años anteriores, un factor clave en el crecimiento sostenido del corredor Bogotá–Medellín.

Avianca y Clic Air: una relación más allá del aire

El fortalecimiento de esta operación coincide con cambios recientes en la estructura directiva de Avianca. La compañía anunció que Felipe Gutiérrez Forero, hasta hace unos días gerente general de Clic, asumió como nuevo Chief Operating Officer (COO) el pasado 13 de enero. Desde ese cargo, será responsable de la eficiencia operacional y los estándares de seguridad de la aerolínea.

Gutiérrez cuenta con formación en Finanzas y Derecho de la Universidad de los Andes, un MBA del Inalde Business School y más de 15 años de experiencia en el sector aéreo, donde lideró la transformación de EasyFly en Clic Air y la expansión de la conectividad regional.

Su llegada también se da en medio de una reconfiguración en la cúpula de Avianca, que recientemente nombró a Gabriel Oliva como presidente del Grupo, tras la salida de Frederico Pedreira como CEO que se hará efectiva el próximo 28 de febrero. Los movimientos ocurren mientras la aerolínea consolida su presencia en rutas clave y Colombia celebra tener una ruta doméstica entre las más voladas del mundo.

