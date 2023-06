El día que Carolina Cruz le pagó el ICETEX a uno de sus exnovios

.Publicidad.

Desde su separación de Lincoln Palomeque en marzo del año pasado tras 12 años de relación, la vida amorosa de Carolina Cruz es uno de los temas más comentados de la farándula colombiana. Durante semanas fue vinculada al piloto sanandresano Jamil Farah, aunque se les veía bastante cercanos les tomó tiempo confirmar su relación.

Ahora, después de revelar por fotografías en sus redes sociales que en efecto son pareja, con el cumpleaños de la presentadora, Farah presumió con todo lujo lo enamorado que está de Carolina.

Sin embargo, parece que no todo en el amor para Cruz ha sido color de rosa. En su libro autobiográfico ‘Mi mundo, mis huellas’, reveló que mucho antes de que el actor cucuteño llegara a su vida, tuvo una relación de varios años. Aunque no dio muchos detalles, afirmó que se trataba de “su primer amor”, pues este es el nombre del capítulo que le dedicó completamente al hombre.

En este apartado, narró algunos de los momentos agridulces que vivió durante esa época. “Estaba perdiendo mi tiempo con alguien que no me convenía y no me aportaba. Esta relación me dejó muchas lágrimas, además de deudas y situaciones incómodas”, confesó en su libro la vallecaucana.

Carolina Cruz relató que durante 8 años, tiempo que duró su noviazgo, vivió situaciones que la hicieron feliz pero también tuvo que enfrentarse a problemas que la hicieron tomar la decisión de ponerle punto final a su historia.

“Esta relación me dejó muchas lágrimas, además de deudas y situaciones incómodas (...). No fueron todos malos, y viví muchos momentos bonitos y especiales con él y su familia (que me querían mucho a mí y a mi familia), al final hizo tantas embarradas que toda la relación fue cambiando y en julio de 2002, cuando llegué de Cali a vivir a Bogotá, entendí que (…) lo mejor era que las cosas llegaran a su final", relató Carolina.

Y añadió en ‘Mi mundo, mis huellas’ que el hombre se fue del país y le dejó cosas negativas “Por esa época él se fue a vivir a Estados Unidos con su mamá después de una tragedia familiar, quedó debiéndome plata, y además me dejó con una deuda a su nombre en el Icetex (deuda que menos mal ya pagué)”

Aunque Carolina Cruz en ningún momento dice específicamente la suma que pagó, se especula que fue millonaria.