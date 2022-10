Más solo que nunca: el desprecio del exdirector de Arkea por Nairo Quintana tras la Vuelta a España

En entrevista, el director saliente de Arkea habló sobre Nairo. Dijo que no tienen ninguna relación con él, que está decepcionado y que no piensa en él a futuro

Este no ha sido el mejor año para Nairo Quintana. Iba a participar de la Vuelta España, y tras una evaluación del TAS en trazos de Tramadol en su sangre, una sustancia que está prohibida porque mejora el rendimiento físico, fue descalificado.

Ahora, sin contrato con el Arkea, sin fallo del TAS y sin escuadras para 2023, el de Cómbitta fue tema de conversación del exdirector del equipo francés. Yvon Ledanois se fue el pasado 11 de octubre y esto dijo sobre el pedalista de 32 años.

En entrevista con el medio francés Ouest France, el exdirector de de Arkea, Yvon Ledanois, se despachó contra Nairo: "No hay relación. Le advertí a Manu (Emmanuel Hubert) que tenía, por motivos personales, el deseo de parar y fui yo quien se fue".

Además, agregó: "Yo no era amigo de Quintana. Fui director deportivo del Arkéa-Samsic, no de Quintana. Ha hecho carreras en las que yo no era director deportivo, he hecho muchas también sin él…"





Y ni siquiera piensa reecontrarse con Nairo a futuro, ni le interesa buscarlo: “No. No quiero unirme a él, y ni siquiera sé a dónde va”. Habla de las pruebas presentadas al TAS durante la apelación. "Desde que se retiró de la Vuelta no he tenido una llamada suya y no he intentado conseguirla. Le tengo afecto, pero hoy tengo más afecto con un Laurent Pichon que con un Nairo Quintana. Yo no lo obligué a venir, no lo obligué a irse, y no es él quien me obliga a irme".Habla de las pruebas presentadas al TAS durante la apelación.

Cuando le preguntaron si se siente decepcionado de Nairo Quintana, respondió: “Por supuesto, si es cierto. Pero la primera persona a la que habría decepcionado sería a Emmanuel Hubert, luego al equipo, a sus compañeros y luego al cuerpo técnico. Tenía la confianza de todos...".

Y agregó: "Si resulta que se equivocó, es una pena. Ahora bien, se está llevando a cabo una investigación, y me cuido de no comentar. Simplemente, desde el ser humano, me hubiera gustado tener una llamada telefónica de él, que nunca recibí. Pero bueno, nunca espero nada de un corredor".

