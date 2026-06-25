- “Seré el Presidente de todos los colombianos”: Abelardo de la Espriella recibe la credencial de presidente de Colombia

Reiterando su promesa de seguridad y una nueva forma de gobernar sin los políticos de siempre presentó su triunfo como una gesta que salvó la patria y la democracia

Con el acto protocolario ante el Consejo Nacional Electoral, CNE, de recibir la credencial como presidente de Colombia, el mandatario electo Abelardo de la Espriella dejó atrás no solo el calor de la campaña sino el de Barranquilla, la ciudad que convirtió en el cuartel general de su campaña y que ocupará un rol especial en su propuesta de gobernar desde las regiones.

Regresó con traje formal de un solo fondo y corbata de seda, su uniforme de abogado penalista, para dejar también de improvisar como lo hizo en los múltiples eventos de campaña para asumir un rol formal y presentar un discurso que sin abandonar su tomo vehemente, lo leyó, midiendo las palabras.

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Calificó al gobierno de Petro como régimen social comunista y comparó su triunfo, logrado sin estructuras políticas ni grupos económicos como una gesta que parecía imposible gracias a la cual salvó la patria y la democracia

“Se trata de un triunfo épico porque fue el pueblo el en contra de los partidos, en contra de la politiquería y en contra del establecimiento, su dinero y sus medios de comunicación. Los colombianos, los colombianos han votado por un nuevo estilo, por un nuevo modelo, por un nuevo orden y por una nueva forma de hacer política y ejercer el gobierno. No los defraudaré”, dijo el presidente electo Abelardo de la Espriella.

Fue un evento protocolario en el que De la Espriella escogió para que lo acompañaran su familia y el círculo de amigos cercanos, como puede verse en estas imágenes.

La galería de algunos d elos inviatdos en la ceremonia de credenciales presidencial y vicepresidencial

Abelardo de la Espriella en su discurso de recibimiento de su credencial presidencial Ana Lucía Pineda, esposa del electo mandatario Abelardo de la Espriella Juris y María Eugenia Otero (padres del electo presidente) Sergio Araujo, dirigente político Rodrigo Lara, miembro del comité político de la campaña Ivan Cancino, abogado y amigo del electo presidente Rodrigo Escobar, exmagistrado de la Corte Constitucional Cristian Quiroz, presidente del CNE Andrés Santamaría, director Asocapitales Zapatos alusivos a la campaña de Abelardo de la Espriella

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