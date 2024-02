El curioso detalle que hizo que el Joe Arroyo y Bob Marley se hicieran amigos en los setentas

.Publicidad.

En una entrevista del escritor Mauricio Silva Guzmán, publicada por la edición argentina de la revista Rolling Stone hace veinte años, un desfachatado Joe Arroyo recordaba aquella vez que se fumó un porro con Bob Marley. Aparentemente, los dos compartieron tarima durante una gira con el también salsero Fruko y estaban a pocos metros de distancia.

“Yo estaba en los camerinos de un escenario y me llegó un olor bacano”, comenzaba relatando el Joe entonces. Él ni siquiera sabía quién estaba fumando y tremenda la sorpresa que se llevaría al darse cuenta que quien estaba fumando era el mismísimo Bob Marley. El intérprete de clásicos como “Jamming”, “Is this love”, “No woman no cry” y una veintena de éxitos más.

Según Joe Arroyo, Bob Marley lo reconoció y esa noche se habrían hecho muy amigos, tanto así que se habrían pasado la noche mamando gallo sobre un rumor de que el hotel donde Marley se quedaba estaba lleno de fantasmas.

El músico barranquillero dice que también lo visitó en New York, pero que en esa ocasión no pudieron compartir demasiado, debido a que ya el cantante estaba bastante enfermo del melanoma maligno que lo terminaría matando.

¿De qué murió Bob Marley?

La versión oficial es que Bob Marley murió de un melanoma maligno que descubrió por una pisada durante un partido de futbol. El médico le explicó que la única solución era la amputación, pero la reeligió rastafari que el músico practicaba, no permite cortar o amputar ninguna parte del cuerpo.

Una de las frases de la película, parece hacer alusión a que Bob Marley y su esposa Rita Marley eran conscientes de su destino. “A veces el mensajero, tiene que volverse el mensaje”, le dice ella. Entonces el músico parece entender que sí su cáncer no tiene cura (y él tampoco va a cortarse el dedo para buscarla), entonces él debe morir para que el mensaje de su música prevalezca.

También hay otras teorías de su muerte que apuntan a una posible intromisión de gobiernos externos, para acabar con un artista que era un mensajero de paz y un activista que buscaba la verdadera liberación de su pueblo. Es decir, que los jamaiquinos se revelaran contra el poder.

Estas teorías nunca fueron confirmadas, pero a menudo se relacionan con el intento de asesinato que sufrió el artista en 1976. Cuando pistoleros entraron a su casa y le dispararon a él, a su esposa y a sus amigos. Con esta escena comienza la película que desde la semana pasada está disponible en cines.

