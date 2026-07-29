- El exfiscal que defendió al exgobernador Carlos Caicedo no logró salvarlo de la cárcel y una multa de $ 4.500 millones

El abogado penalista Juan Vicente Valbuena no pudo desmontar las pruebas de la corrupción de su cliente que dejó a Santa Marta sin 5 puestos de salud

Durante más de una década el ex alcalde de Santa Marta y exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo utilizó todo tipo de recursos para aplazar la decisión judicial frente a las denuncias de corrupción en la contratación de varias obras de importancia para la ciudad.

Durante años logró manejar su situación en la justicia local sin que los procesos avanzaran con idoneidad, lo cual le permitió continuar en sus actividades políticas y mantener su movimiento Fuerza Ciudadana. Aspiró sin éxito a la presidencia de la república en las pasadas elecciones, pero desistió y terminó apoyando al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

Finalmente, y gracias a la presión de las víctimas, incluida la Alcaldía de Santa Marta, cuyo apoderado es el penalista Julián Quintana, los procesos fueron trasladados a Bogotá y estos se aceleraron. El caso de la corrupción alrededor de los cinco centros de salud en los barrios Bastidas, Candelaria, Mamatoco, Taganga y La Paz, es el primero que revienta, en el que además fue condenado por el juez Noveno penal del circuito con funciones de conocimiento, pero también avanza el juicio por las irregularidades en la construcción del Coliseo de Gaira, en el que lo defiende la oficina del próximo ministro de Justicia Iván Cancino.

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Caicedo contrató duros penalistas para su defensa entre ellos el abogado Juan Vicente Valbuena quien se desempeñó como Fiscal anticorrupción en el caso del Cartel de la contratación de Bogotá que mandó a la cárcel al alcalde Samuel Moreno y a su hermano el exsenador Iván Moreno,

Una vez salió de la Fiscalía, Valbuena montó su bufete de abogados y tomó entre otras, la defensa de Caicedo. Personalmente lo asistió en el juicio en el que no siempre se hizo presente Caicedo.

Este miércoles acaba de recibir un duro revés. El Juzgado Noveno Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá lo declaró penalmente responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso heterogéneo con peculado por apropiación agravado. Además, le impuso una multa superior a los $4.453 millones y la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena privativa de la libertad.

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La decisión judicial lo declaró penalmente responsable, en calidad de coautor, del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso heterogéneo con peculado por apropiación agravado, por hechos ocurridos durante la celebración del contrato PS-04 del 20 de agosto de 2014.

La sentencia establece que Caicedo Omar no es acreedor de ningún mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad. En consecuencia, una vez el fallo quede ejecutoriado, deberá librarse la correspondiente orden de captura para el cumplimiento de la condena en el centro de reclusión que determine el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

Desde el año pasado la Fiscalía lo acusó por la contratación irregular de los 5 centros de salud.

La defensa apeló la condena y será Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, la tendrá que resolver la segunda instancia. La jueza no le dictó medida de aseguramiento preventivo por no evaluar riesgos de ausentarse del país y no comparecer a los llamados de la justicia.

Los hechos del proceso

De acuerdo con la providencia judicial, el caso se relaciona con las irregularidades presentadas en la etapa precontractual del contrato PS-04 del 20 de agosto de 2014, suscrito entre la Empresa Social del Estado Alejandro Próspero Reverend y la sociedad Mediredes S.A.S.

El contrato tenía como objeto el mantenimiento y la adecuación de los centros de salud Bastidas, La Candelaria, Mamatoco, Taganga y La Paz, por un valor de $6.532.759.830 y un plazo de ejecución de diez meses.

Según el fallo, durante la sesión de la junta directiva del 5 de junio de 2014, Carlos Caicedo Omar, en su condición de alcalde de Santa Marta y presidente de dicho órgano directivo, expidió el Acuerdo No. 0004, mediante el cual autorizó el desarrollo del proceso contractual que posteriormente fue objeto de investigación por parte de las autoridades judiciales. El proceso penal concluyó con la declaratoria de responsabilidad del exmandatario distrital por los delitos imputados, decisión consignada en una sentencia de 112 páginas emitida el 29 de julio de 2026.

Este es el fallo de la condena:

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Atención: Una juez de Bogotá condenó al excandidato presidencial <a href="https://x.com/carlosecaicedo?ref_src=twsrc%5Etfw">@carlosecaicedo</a> a una pena de 9 años y nueve meses de cárcel por corrupción. Además ordena su captura y su reclusión en una cárcel que tendrá que determinar el <a href="https://x.com/INPEC_Colombia?ref_src=twsrc%5Etfw">@INPEC_Colombia</a> Sobre el caso se refirió el abogado… <a href="https://t.co/o4Uq8tvqaN">pic.twitter.com/o4Uq8tvqaN</a></p>— Ricardo Ospina (@ricarospina) <a href="https://x.com/ricarospina/status/2082497617682985314?ref_src=twsrc%5Etfw">July 29, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

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