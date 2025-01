- La cúpula encargada de encontrarle salida a la crisis con Estados Unidos

.Publicidad.

El embajador Daniel Garcia Peña apenas intentaba buscar reuniones con congresistas en Washington, tarea que realizó hasta el viernes pasado cuando de urgencia tuvo que viajar a Bogotá a encarar la crisis que generó su jefe, Gustavo Petro, en la madrugada del domingo, cuando a las 3 de la mañana trino advirtiendo sobre la situación que se conoció en la mañana: no había autorizado el aterrizaje de dos aviones de las Fuerza Aerea norteamericana Boeing C-17 Globemaster III. Utilizado para transporte de carga que decolaron para llegar en la mañana a Bogotá.

Según el New York Times las aeronaves con los connacionales debían salir de San Diego en California y Houston en Texas y el vuelo de San Diego rumbo Colombia fue el que fue devuelto. Al parecer el otro no alcanzó a salir. No se detienen detalles de quienes son los deportados, pero lo cierto es que durante todo el gobierno Biden están se había convertido en una práctica bastante común, con pasajeros esposados que llegaban al país como puede verse en estos videos.

Durante 2023 y 2024, Gustavo Petro permitió la llegada a Colombia de decenas de vuelos de colombianos repatriados por la Administración de Joe Biden esposados.



Acá algunas imágenes: pic.twitter.com/7M2jgLklh9 — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) January 26, 2025

No se explica muy bien la reacción del Presidente esta vez, distinto a haber sido una acción afirmativa frente al gobierno que se estrena, fijando posición radical frente a Trump, el partido Republicano y sus políticas radicalmente opuestas a las de Gustavo Petro.

Como suele ocurrir, Petro actuó en solitario y solo en la tarde se reunió en la Casa de Nariño con cuatro de sus funcionarios a abordar el tema. El canciller Luis Gilberto Murillo, a quien le queda una semana en el cargo, y su amigo el embajador en Washington Daniel Garcia Peña quien empezó como viceministro suyo antes de ser nombrado en propiedad, Jorge Rojas aún vicecanciller y Laura Sarabia la nominada para reemplazar a Murillo y quien sin experiencia alguna deberá enfrentar la peor crisis diplomática con Estados Unidos después del Proceso 8000 y los narco casetes cuando a raíz de la entrada de los dineros del narcotráfico a la campaña de Ernesto Samper Colombia tuvo un Presidente sin visa y un gobierno aislado de Estados Unidos con Maria Emma Mejia como canciller en 1996.

De concretarse el nombramiento, el escenario para que Laura Sarabia debute no puede ser peor, porque entre otras razones arranca sin visado oficial de acuerdo a la sanción que acaba de confirmar Marco Rubio que dejó a Petro y su familia, asi como a los funcionarios del gobierno sin visas.

Sarabia, sin experiencia internacional alguna, publicó su primer trino llamando a la calma en medio de una crisis que puede tener unas consecuencias no solo políticas sino económicas insospechadas. en la que los exportadores colombianas, cuyas exportaciones en en la agroindustria iban en aumento serán los primeros sacrificados, empezando por Ecopetrol.