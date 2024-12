El bochornoso show de Petro en Barranquilla: habla de su guayabo y defiende el machismo de Daniel Mendoza

.Publicidad.

El pasado 12 de diciembre Petro aterrizó en Barranquilla para asistir a la asamblea popular de la democracia energética donde el tema sobre la mesa fueron las excesivas tarifas de energía eléctrica en la Costa Caribe. En el público se encontraban líderes comunitarios, ciudadanos, Andrés Camacho, ministro de Minas y Energía; Eduardo Verano, gobernador del Atlántico; Edwin Palma, agente interventor de Air-e, y representantes de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

Le podría interesar: Edwin Palma y los cuestionados nombres que puso en la intervención de la empresa de energía Air-E

..Publicidad..

El presidente no inició su intervención hablando de las tarifas de energía que afectan a los barranquilleros, lo que si hizo fue hablar del guayabo que le producía tomar 'tragos fuertes declarando: "No será ahora en Navidad, a partir del 1 de enero (2025), después del guayabo, yo que ya no tomo tragos fuertes porque la ‘gastristis’ no me deja, problema ya de los años y de desgastar el organismo”.

...Publicidad...

Asimismo, arremetió contra el alcalde Alex Char, a quien le reprochó no asistir a la asamblea y a ninguno de los eventos del gobierno llamándolo 'indigno' . Al exvicepresidente Germán Vargas Lleras y a Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda en el gobierno Santos, los acuso de ser responsables de la venta de Isagen que “condenó a toda la nación”. Uribe tampoco se salvó a quien asoció con el paramilitarismo.

....Publicidad....

Vea también: Gustavo Bolívar, el padrino político que puso al creador de Matarife en la Embajada de Tailandia

Petro aprovechó la asamblea para defender el nombramiento de Daniel Mendoza en la Embajada de Tailandia declarando que no iba a criticar las fotografías y mensajes misóginos del creador de Matarife pues de hacerlo sería un fascista y él es un demócrata radical y libertario.