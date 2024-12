¿Por qué System Of A Down ha tardado tanto en regresar a Colombia? Vendrían en 2025

.Publicidad.

Aunque en 2024 la agrupación estadounidense de ascendencia armenia System Of A Down está cumpliendo treinta años de formada, en todo ese tiempo los artistas de rock y metal sólo han publicado tres discos de estudio: System Of A Down de 1998, Toxicity de 2001 y Mesmerize/Hipnotize de 2007.

Parece ser que la razón principal de esta falta de constancia, aún cuando System of a Down tiene decenas de canciones no editadas en sus álbumes y cada uno de los integrantes tiene sus propios proyectos musicales aparte de la agrupación, está ligada con el propio Serj Tankian, cantante del grupo.

Se dice que hay dos razones principales para que los objetivos de Tankian estén tan alejados de los del resto del grupo. El primero estaría relacionado con el hecho de que el cantante de System Of A Down ha pensado su agrupación como un vehículo para expresar su activismo político, pero que con el paso de los años su perspectiva de las canciones, del poder que tienen y de la actualidad del planeta, puede haber cambiado bastante.

De todas maneras, durante la pandemia grabaron las últimas canciones hechas hasta el momento por System Of A Down "Protect the land" y "Genocidal Humanoidz", publicadas en noviembre de 2020 y que han interpretado en vivo en algunos pocos conciertos que han dado este año.

Las razones por las que se especula con una próxima venida a Colombia están relacionadas con los carteles que dicen Wake Up que han aparecido en algunas estaciones bogotanas de Transmilenio y hasta en otras ciudades como Buenos Aires y Santiago de Chile. Cualquier fanático del rock que tenga entre 20 y 40 años sabe lo que significa esa frase: es lo primero que pronuncia Serj Tankian en su clásico "Chop Suey".

Medios chilenos han informado que parece que System Of A Down pasará por Latinoamérica en abril de 2025, pero igual se sospecha que el anuncio de las fechas en las diferentes partes del continente donde se presentarían, se revelarían en los próximos días. Sería la segunda vez que la agrupación que ha ayudado a visibilizar las atrocidades del genocidio armenio se presente en nuestro país.