Gustavo Bolívar, el padrino político que puso al creador de Matarife en la Embajada de Tailandia

La serie Matarife contra Álvaro Uribe Vélez acercó a Daniel Mendoza a las filas del Pacto Histórico donde tomó notoriedad dentro el círculo de confianza de Petro, especialmente con el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, quien le ha servido de puente con el mandatario.

En el 2022 después de la posesión de Petro fue Bolívar quien promovió su nombre para que tomara las riendas de alguna embajada ya que Mendoza se encontraba desempleado después de las amenazas que lo obligaron a exiliarse en Madrid donde se encontraba en pasando una dura situación económica. Bolívar le pidió al entones canciller Álvaro Leyva que intercediera por Daniel Mendoza.

El nombramiento de Mendoza nunca llegó ya que se divulgaran que tenía cinco demandas por estafa y otros pleitos causados por los mensajes misóginos contra menores de edad en sus redes sociales:

Sin embargo, dos años después cancilleres Luis Gilberto Murillo pidió el beneplácito para que Daniel Mendoza sea el Embajador de Tailandia donde se encuentra viviendo desde hace unos meses.

El nombramiento no ha caído bien en la Cancillería y Concejo de Bogotá. Los funcionarios diplomáticos alegaron que Mendoza no tiene experiencia y cuenta con un dossier de demandas judiciales, entre ellos, la demanda del expresidente Álvaro Uribe por injuria y calumnia por la serie Matarife. La Corte Constitucional obligó Mendoza a retractarse. Desde el Concejo de Bogotá pidieron revaluar el nombramiento debido a su prontuario de calumnias, escándalos y cuestionables trinos que perjudican la figura del embajador en la comunidad internacional.

Desde Barranquilla durante la Asamblea Popular Energética, el presidente Petro defendió el nombramiento de Daniel Mendoza en la Embajada de Tailandia y declaró que: “dicen que no puedo nombrar al señor Mendoza, porque salieron unas fotos desnudo con unas señoras, las señoras no dicen que fueron a la fuerza sino que les gustó el momento. No soy un cura, yo soy un emancipador y el amor hace parte del ser humano”.

La serie Matarife

La primera temporada fue un éxito en Youtube en cuanto a visitas y alcance que tuvo dentro de su público a las bodegas petristas, sin embargo, la segunda temporada no tuvo la misma acogida. Mendoza se exilió en Madrid desde donde tuvo que hacer una vaca, a través de vaqui, para recaudar fondos para transmitirla. Se planteó reunir 100 mil dólares, pero no alcanzó a llegar ni a la mitad. En el 2022 se quedó sin trabajo desde donde le pidió ayuda a Bolívar quien intento buscarle una embajada, sin éxito, hasta el pasado 11 de diciembre que el canciller Murillo le dio luz verde para tomar las riendas de la Embajada de Colombia en Tailandia.

