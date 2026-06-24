- De aprendiz a presidente: la historia del paisa que nunca abandonó Auteco y hoy lídera la compañía

José Rojas inició en el área de repuestos y terminó al frente de una operación que ha impulsado el crecimiento de TVS de la mano de su gran equipo

Cumplir 85 años en Colombia no es una tarea sencilla para ninguna empresa. Menos aún en un país donde las condiciones económicas, las regulaciones y los hábitos de consumo cambian constantemente. Auteco logró alcanzar ese hito y, en los últimos años, encontró una nueva ruta de crecimiento de la mano de TVS, la tercera marca de motocicletas más grande del mundo.

Detrás de ese avance está José Rojas, un ejecutivo antioqueño que conoce la compañía desde adentro. Lleva 23 años recorriendo sus pasillos y viendo cómo evoluciona un negocio que ha acompañado la movilidad de millones de colombianos. Para él, el liderazgo no se trata de ocupar el puesto más alto de la organización, sino de crear las condiciones para que otros puedan hacer bien su trabajo.

|Le puede interesar Guillermo Pajón, el paisa que revolucionó el mundo de los eventos con su Feria de las 2 Ruedas

Con una personalidad tranquila y alejada de los estereotipos del ejecutivo que busca protagonismo permanente, Rojas suele repetir una idea que guía su manera de dirigir: el líder no está para que lo admiren, sino para servir de apoyo a su equipo. Una filosofía que ha aplicado en una de las etapas más importantes para la compañía.

El único enamoramiento empresarial: una escalera de 23 años

La historia de José Rojas con Auteco comenzó poco después de terminar sus estudios en la Universidad EAFIT. Aunque realizó sus prácticas en el Grupo Éxito, encontró en la ensambladora de motocicletas el lugar donde construiría toda su carrera profesional.

José (de saco gris en la fotografía) también ha sido clave para sellar alianzas con grandes empresas como Claro.

Por eso suele definir a Auteco como su "primer y único enamoramiento empresarial". Su llegada no fue a un cargo directivo. Comenzó en el área de servicio y repuestos como analista de información, un punto de partida que le permitió entender el negocio desde la operación diaria y conocer de cerca las necesidades de los usuarios.

Durante esos primeros años tuvo la oportunidad de participar en reuniones internacionales con proveedores de India y China, una experiencia que le permitió ampliar su visión sobre la industria y comprender que el conocimiento se construye escuchando y aprendiendo de otros. Esa trayectoria, paso a paso, terminó llevándolo a la presidencia de Auteco TVS.

El verdadero jefe es el equipo

Para Rojas, el liderazgo moderno poco tiene que ver con la figura del jefe que controla cada detalle o toma todas las decisiones. Su visión apunta a algo diferente: construir equipos capaces de asumir retos, aportar ideas y desarrollar soluciones de manera autónoma.

"Me gusta el liderazgo que se reconoce desde los equipos, cuando la gente valora la construcción conjunta", ha señalado en distintas oportunidades. Esa filosofía fue puesta a prueba cuando Auteco asumió el reto de impulsar TVS en Colombia. La compañía debía posicionar una marca india en un mercado altamente competitivo y acostumbrado a otros referentes tradicionales.

La estrategia no giró alrededor de una sola persona. Según Rojas, el crecimiento fue resultado de un trabajo colectivo enfocado en tres aspectos fundamentales: calidad, tecnología y respaldo al usuario.

Los resultados acompañaron esa apuesta. En apenas cinco años, TVS multiplicó por cinco sus ventas en Colombia y logró consolidarse como una de las marcas con mayor crecimiento dentro del sector.

José se ha convertido en un líder diferente, uno que reconoce y disfruta el trabajo en equipo, además de ver en el día a día, la importancia del negocio de las motos.

La empatía como herramienta de liderazgo

Además de dirigir una de las compañías más tradicionales del sector, Rojas es un apasionado de las motocicletas. Las conduce desde antes de ingresar a la empresa y asegura que le gusta probar modelos de diferentes marcas, incluso de la competencia.

Esa cercanía con el producto le permite entender algo que considera fundamental: para millones de colombianos una moto no es un lujo, sino una herramienta de trabajo, una solución de movilidad y, en muchos casos, una oportunidad para mejorar sus ingresos.

Por eso busca mantener contacto permanente con usuarios, distribuidores y trabajadores de la compañía. Considera que escuchar diferentes perspectivas es una de las mejores maneras de entender el negocio.

A la hora de resumir las claves de su carrera, menciona tres principios que lo han acompañado durante años: mantener la calma en los momentos difíciles, practicar una empatía genuina con las personas y rodearse siempre de gente talentosa.

"Busque personas que sepan más que usted y que lo reten a aprender", suele aconsejar.Después de más de dos décadas en la misma compañía, José Rojas sigue convencido de que las organizaciones más sólidas no se construyen alrededor de una sola figura. Se construyen cuando los equipos encuentran un propósito común y trabajan juntos para alcanzarlo.

Las tres llaves para gobernar la tormenta

Sostener las riendas de un gigante automotriz en un mercado tan competitivo como el colombiano exige un manejo milimétrico de las emociones. Evocando las enseñanzas de los viejos maestros japoneses de Kawasaki, con quienes Auteco mantiene una relación de medio siglo, Rojas aplica una máxima infalible para los negocios y la vida: "El hombre que pierde la calma, pierde el negocio". Para él, reaccionar con urgencia pero con la mente fría es lo único que evita agrandar los problemas en épocas de vacas flacas.

Al cerrar su reflexión sobre el éxito, el líder de Auteco TVS le regala tres llaves a las nuevas generaciones de emprendedores colombianos: mantener el control de las emociones ante la dificultad, practicar una empatía real por el interlocutor y, la más importante de todas, rodearse siempre de mejores personas. "Busca gente que sepa más que vos, que tenga más talento y que te reta a aprender". Al final del día, la historia de José Rojas demuestra que el éxito sostenible no se construye con látigo ni con discursos ególatras, sino con la paciencia del marinero que sabe escuchar a su tripulación en medio de los mares más turbulentos.

Vea también:

Anuncios.

Anuncios..