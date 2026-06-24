- Así se vive la fiesta mundialista rodeado de hinchas, buena comida y pantallas gigantes en los Hoteles Estelar

En medio de viajeros y turistas, el fútbol encontró un nuevo escenario para reunir a personas alrededor de una misma pasión

Pocos lugares acumulan tantas historias como un hotel. A cualquier hora del día llegan viajeros que regresan de largas jornadas, familias que empiezan unas vacaciones, empresarios que corren de una reunión a otra o turistas que apenas descubren una ciudad. Cada maleta que cruza la puerta trae un motivo distinto. Sin embargo, durante estas semanas de fútbol, algo cambió.

La fiesta en Palco Estelar - Hotel Estelar la Fontana, se vive con la mejor compañía, la mejor comida y bebida y la mejor atención

Las conversaciones dejaron de girar únicamente alrededor de reservas, itinerarios y vuelos. Ahora también aparecen pronósticos, debates sobre alineaciones y discusiones sobre quién levantará el trofeo. Las camisetas de diferentes países comenzaron a mezclarse con los equipajes y las mesas del restaurante y bar se transformaron en puntos de encuentro donde desconocidos terminaban compartiendo la misma pasión.

Esa fue la apuesta de Palco Estelar, la iniciativa con la que Hoteles Estelar decidió convertir algunos de sus espacios en escenarios para vivir los partidos de una manera diferente. La idea era sencilla: ofrecer un lugar cómodo para ver fútbol. Pero lo que terminó ocurriendo fue algo más cercano a una experiencia colectiva.

Al entrar, las pantallas gigantes capturan de inmediato la atención. Cada jugada aparece con nitidez, cada atajada se observa al detalle y cada decisión arbitral provoca comentarios que viajan de una mesa a otra. Mientras tanto, el aroma de la cocina recién preparada acompaña la experiencia y convierte el partido en una excusa perfecta para quedarse más tiempo del planeado.

No se trata únicamente de sentarse frente a una pantalla. El ambiente logra algo que suele ocurrir en los grandes eventos deportivos: reunir a personas que probablemente nunca se habían visto para celebrar, sufrir o discutir una misma jugada. Durante los encuentros, el hotel parece transformarse. Los espacios conservan la comodidad y la elegancia que los caracteriza, pero adquieren una energía distinta. Los meseros recorren las mesas mientras los asistentes comentan las incidencias del partido y las emociones cambian de un momento a otro dependiendo de lo que ocurra en la cancha

Por momentos el bar y el restaurante deja su rol habitual para darle la bienvenida al fútbol. El ruido de una ocasión desperdiciada, los aplausos después de una gran jugada o el festejo tras un gol terminan creando una atmósfera que recuerda más a una tribuna que a un hotel.

Cuando el árbitro da el pitazo inicial, las diferencias entre los asistentes parecen desaparecer. Las miradas se concentran en las pantallas, las conversaciones se interrumpen y durante noventa minutos todos comparten la misma expectativa. Hay celebraciones, lamentos y momentos de tensión que se viven de manera colectiva.

En Las2orillas vivimos la experiencia y entendimos por qué Palco Estelar se ha convertido en una alternativa para quienes buscan algo más que ver un partido desde casa. Porque al final, más allá del marcador, el fútbol sigue teniendo una capacidad única: reunir personas alrededor de una emoción compartida. Y en esta ocasión, esa emoción encontró su lugar en cada rincón del hotel.

Vea también: El plan que armó Hoteles Estelar para que cada partido se viva como una final

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