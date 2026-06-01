- El barranquillero que apostó por Luis Díaz cuando nadie lo conocía y hoy maneja su carrera en Europa

Carlos Van-Strahlen acompaña a ‘Lucho’ desde sus inicios en Junior, pasando por su explosión deportiva en Europa. Han consolidado una amistad y un negocio millonario

En apenas un año en Alemania, Luis Díaz firma la que tal vez sea la mejor temporada de su carrera hasta la fecha, consiguiendo incluso el triplete nacional con el Bayern Múnich. Otra pudo haber sido la historia si en su momento el Liverpool, equipo que hoy siente su ausencia, le hubiese ofrecido un mejor salario al guajiro.

Detrás de la llegada a Europa, del paso por el Liverpool y del salto al gigante bávaro hay un hombre clave: Carlos Van-Strahlen Saade, un barranquillero que creyó en Lucho cuando todavía era un joven que venía recomendado por el mismísimo Carlos “el Pibe” Valderrama.

Van-Strahlen es el agente deportivo y un amigo de confianza de “Lucho”, y quien lo ha acompañado desde sus primeros pasos en el fútbol profesional hasta convertirse en una de las grandes figuras colombianas en Europa. La relación entre ambos va mucho más allá de los negocios. Han construido una amistad sólida, de esas que saben separar el afecto de las decisiones profesionales, y también han sabido crecer juntos.

Luis Díaz junto a Carlos en el último título del guajiro en el Liverpool

Carlos es el fundador de Passion Sport Management, la agencia que Luis Díaz suele etiquetar en sus publicaciones y que hoy representa a varios futbolistas colombianos. Lo llamativo es que el guajiro nunca necesitó de nombres gigantes como el de Jorge Mendes, representante de James Rodríguez, para llegar a la élite. Le bastó la confianza en el barranquillero que apostó por él cuando pocos lo conocían.

Claro que el éxito no ha sido únicamente para el futbolista. El crecimiento de Luis Díaz también impulsó la carrera de Van-Strahlen como representante, permitiéndole consolidar una agencia que hoy maneja a varios jóvenes talentos colombianos que sueñan con seguir el camino del guajiro.

El camino que llevó a Carlos Van-Strahalen Saade a representar a Luis Díaz

Aunque su apellido parece más europeo que caribeño, Carlos nació en Barranquilla y estudió en un tradicional colegio de la ciudad: el Colegio San José, de la Compañía de Jesús. Más adelante ingresó a la Universidad del Norte, donde estudió Administración de Empresas y empezó a fortalecer ese deseo de emprender ligado al deporte, una pasión que siempre hizo parte de su vida.

Con la intención de especializarse en el negocio deportivo, viajó a España y se instaló en Barcelona, donde cursó un máster en Gestión Deportiva en la Universidad Pompeu Fabra. Esa experiencia le permitió entender el funcionamiento del fútbol internacional y prepararse para un mundo tan competitivo como el de las transferencias deportivas.

Mientras tanto, Luis Díaz empezaba a mostrar destellos de talento en La Guajira. El joven de Barrancas llamó la atención durante la Copa América de Pueblos Indígenas realizada en Chile, torneo en el que fue descubierto por Carlos “el Pibe” Valderrama, quien recomendó su llegada al Barranquilla FC.

Llegada de Luis Díaz en 2018 al Junior FC junto a Carlos, su representante.

Fue justamente en esas canchas donde Carlos conoció a “Lucho”. Desde las gradas empezó a seguirlo, convencido de que tenía condiciones para ser un campeón. Poco a poco la relación se fue fortaleciendo y terminó acompañándolo incluso en su paso al Junior de Barranquilla, convirtiéndose oficialmente en su representante.

Ya para 2019, Van-Strahlen hablaba abiertamente en medios como el único autorizado para negociar y comunicar movimientos relacionados con la carrera del guajiro. Incluso fue quien se refirió públicamente al supuesto interés de River Plate por Díaz, negocio que nunca se concretó, porque al final desde Europa terminaron pagando lo que Junior pretendía por el jugador.

La explosión de Luis Díaz y el crecimiento de Passion Sport Management

La carrera de Carlos Van-Strahlen terminó creciendo de la mano de la explosión deportiva de Luis Díaz. En 2019, el extremo colombiano dio el salto al fútbol europeo tras ser fichado por el FC Porto, iniciando así una historia de éxito en el viejo continente. Al lado suyo siempre estuvo Carlos, quien ya manejaba cada detalle de su carrera.

Luis junto a Carlos tras la Copa América 2021

De hecho, durante esos años se llegó a decir que Luis Díaz rechazó propuestas de agentes de talla mundial para mantenerse junto al barranquillero que creyó en él desde el comienzo. Una muestra de lealtad poco común en el fútbol moderno.

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Curiosamente, ese mismo año nació formalmente Passion Sport Management, la agencia creada por Van-Strahlen. El impacto internacional que logró Luis Díaz en Portugal terminó convirtiéndose también en la vitrina perfecta para la empresa. Más adelante llegó el histórico paso al Liverpool en 2022, donde el colombiano terminó consolidándose como estrella mundial.

Sin embargo, tras diferencias salariales y nuevos proyectos deportivos, Carlos terminó guiando al guajiro hacia el Bayern Múnich, donde hoy atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera.

El barranquillero ha sabido manejar con inteligencia cada decisión alrededor del futbolista. Aunque “Lucho” es claramente la figura, Van-Strahlen ha demostrado ser un estratega capaz de mover los hilos con precisión, entendiendo cuál es el momento preciso de cambiar de club o asumir nuevos retos.

Los jóvenes colombianos que hoy maneja Carlos Van-Strahlen

El éxito junto a Luis Díaz también le permitió a Carlos ampliar su cartera de representados. Entre los nombres que hoy maneja aparece Cristian Devenish, defensor colombiano que ha pasado por Atlético Nacional y el fútbol portugués; además de Homer Martínez, volante de Malambo que actualmente milita en el FC Juárez de México.

A ellos se suman otros jóvenes como Rubén Manjarrés, Iván Scarpeta, Jean Sebastián Galindo, Mohamed Bolívar, Alejandro Oñate, Kevin Hurtado y Jhon Harris Cortés. Incluso representan a Jesús Díaz, hermano menor de Luis, quien actualmente hace parte del Junior de Barranquilla.

Aunque varios de ellos todavía no tienen el reconocimiento internacional de “Lucho”, desde Passion Sport Management trabajan para convertirlos en las próximas grandes exportaciones del fútbol colombiano. Porque si algo demostró Carlos Van-Strahlen Saade es que detrás de cada estrella siempre hay alguien observando desde las gradas, creyendo en ella antes que todos los demás.

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