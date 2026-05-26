Así fue como Jesurún habría sacado a Sebastián Villa de la Selección Colombia

El retraso en la rueda de prensa de Néstor Lorenzo habría coincidido con una reunión previa con el presidente de la FCF para dejar por fuera al exjugador de Tolima

La publicación de la lista definitiva de 26 jugadores de la Selección Colombia para el Mundial de 2026 dejó una ausencia que dominó la conversación en el entorno deportivo: Sebastián Villa. El atacante de Independiente Rivadavia había aparecido días antes en la prelista de 55 futbolistas entregada a la FIFA, pero finalmente quedó fuera de la convocatoria anunciada el 25 de mayo por el técnico Néstor Lorenzo.

La decisión tomó fuerza en medio de versiones cruzadas sobre lo ocurrido en las horas previas al anuncio oficial. Mientras algunos periodistas hablaron de una determinación estrictamente deportiva, otros señalaron que el delantero habría sido descartado tras una conversación entre el entrenador argentino y Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

¿Néstor Lorenzo tenía listo a Sebastián Villa?

Según reveló el periodista Alejandro Pino Calad en el programa Somos La Titular, Villa habría estado inicialmente dentro de la lista definitiva de 26 convocados. La versión sostiene que Lorenzo tenía decidido incluirlo para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, pero la situación cambió después de una reunión sostenida con directivos de la Federación.

De acuerdo con esa información, el principal reparo giró alrededor del impacto institucional que podía generar la convocatoria del futbolista, quien continúa vinculado a procesos judiciales y controversias registradas durante su paso por el fútbol argentino. Pino Calad aseguró que desde el entorno dirigencial existía preocupación por la reacción de patrocinadores y aliados comerciales de la Selección Colombia.

La versión también apunta a que la convocatoria definitiva sufrió modificaciones de última hora, situación que habría coincidido con el retraso de la rueda de prensa programada por la Federación. Inicialmente, la atención a medios estaba prevista para las 11:00 a. m. del 25 de mayo, pero finalmente comenzó cerca del mediodía, cuando Lorenzo entregó la nómina oficial.

En medio de ese contexto apareció el nombre de Kevin Castaño como una de las novedades de la lista. Según la versión entregada por Pino Calad, el mediocampista habría ingresado en el tramo final de la convocatoria tras la salida de Villa de los planes definitivos del cuerpo técnico.

Los cambios que habrían afectado a Sebastián Villa

Horas después del anuncio oficial, otra versión apareció desde el entorno cercano al cuerpo técnico. El periodista Gabriel Meluk aseguró que no existió un veto directo por parte de los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol y explicó que la exclusión del atacante respondió a modificaciones en el calendario previo al Mundial.

Según esa explicación, Lorenzo planeaba observar a Villa en el partido de despedida de la Selección Colombia antes de entregar la lista final a la FIFA. El compromiso estaba previsto inicialmente para el 29 de mayo y el cuerpo técnico esperaba trabajar con un grupo ampliado de entre 30 y 32 jugadores.

Sin embargo, el cambio de fecha del encuentro de preparación para el 1 de junio alteró el cronograma. La FIFA exigía entregar la convocatoria definitiva antes de ese compromiso, situación que habría dejado sin margen al entrenador para evaluar al delantero dentro de la concentración.

Mientras crecían las versiones alrededor de su ausencia, Sebastián Villa mantuvo silencio sobre la convocatoria. El mismo 25 de mayo compartió publicaciones en redes sociales relacionadas con su presente en el fútbol argentino, luego de haber disputado su último partido del semestre con Independiente Rivadavia el 21 de mayo.

Cabe recordar que la Selección Colombia quedó conformada por 26 jugadores, entre ellos David Ospina, James Rodríguez, Luis Díaz, Richard Ríos, Jhon Arias y Juan Camilo “Cucho” Hernández, quienes integrarán el grupo que disputará el Mundial de 2026, siendo Rafael Santos Borré otra de las grandes ausencias en la convocatoria.

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