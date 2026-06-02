- El nuevo trabajo de Falcao en Colombia lejos de Millonarios, lo fichó importante canal

Aunque no consiguió el título de Liga que tanto anhelaba con Millonarios, el camino de Radamel Falcao García en el fútbol todavía parece tener capítulos por escribir. Tras el final de la temporada del equipo embajador, el futuro del samario era una incógnita. Durante semanas se especuló sobre la posibilidad de que continuara en el club bogotano mediante alguna fórmula financiera que permitiera extender su vínculo. Sin embargo, todo apunta a que el delantero no seguirá vistiendo la camiseta azul.

Aun así, el nombre de Falcao sigue teniendo un enorme peso en el mundo del fútbol. Tanto que una de las compañías de entretenimiento deportivo más importantes del planeta ya cerró un acuerdo para sumarlo a su equipo de cara al Mundial de 2026.

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La noticia fue confirmada recientemente: Radamel Falcao García se convertirá en uno de los refuerzos de Disney+ para la cobertura de la Copa del Mundo. El histórico goleador de la Selección Colombia hará parte del equipo de análisis y comentarios durante el torneo, aportando su experiencia como uno de los futbolistas más importantes en la historia del país.

Aunque muchos aficionados soñaban con verlo acompañando a la Tricolor desde el terreno de juego, ahora lo hará desde los micrófonos. Falcao estará presente especialmente en las transmisiones de los partidos de la Selección Colombia y compartirá espacio con figuras como Carlos Valdés, exdefensor del combinado nacional, y el reconocido narrador Fernando Palomo.

Se trata de una apuesta fuerte por parte de Disney+, plataforma que también cuenta con ESPN dentro de su ecosistema deportivo. La llegada del "Tigre" no solo fortalece la cobertura del Mundial, sino que también confirma la importancia que tendrá la Selección Colombia dentro de la programación de la compañía durante el torneo.

Además, la presencia de Falcao supone una competencia adicional para los canales nacionales que tradicionalmente han acompañado los partidos de la Tricolor, pues su figura sigue generando una enorme conexión con los aficionados colombianos.

Para muchos hinchas, este movimiento también abre una pregunta inevitable sobre el futuro del delantero. Aunque el atacante no ha anunciado oficialmente su retiro del fútbol profesional, su incorporación al equipo de comentaristas ha despertado especulaciones sobre el inicio de una nueva etapa en su carrera.

Lo cierto es que, más allá de lo que decida sobre su futuro deportivo, Falcao seguirá ligado al fútbol. Después de una trayectoria que lo llevó a brillar en Colombia, Argentina, Portugal, España, Inglaterra, Francia y Turquía, el máximo goleador histórico de la Selección Colombia tendrá ahora la oportunidad de compartir su experiencia desde otro escenario: el análisis de los partidos y las historias que rodean al deporte que lo convirtió en leyenda.

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